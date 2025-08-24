Megvan a pécsiek első érme az Eb-n

Jelenleg is zajlik a lengyelországi Varsóban az Egyetemi Európabajnokság, ahol megszületett a pécsi küldöttség első érme. A cselgáncsozó Naji Dávid remek teljesítménnyel rukkolt elő a viadalon, amellyel egészen az elődöntőig menetelt.

Noha ott a francia Sascha Quentin megállította, Naji így is bronzéremmel zárta az Eb-t. A PTE Természettudományi Kar hallgatója ezáltal bezsebelte a pécsi küzdősportolók első érmét a kontinenstornán.