Megvan az első siker a felkészülés során

Kilencfős rotációval lépett pályára a PVSK-Veolia férfikosárlabda-csapata a Vasas Akadémia otthonában második nyári felkészülési meccsén. Kertész Dávid és Molnár Mátyás 3x3-as válogatott kötelezettségek miatt nem volt ott az együttessel, míg Sitku és Merkl sérülésekkel bajlódik. Az együttes ennek ellenére nagy erőket mozgatott meg, s így a gyengébb kezdés ellenére is 7 pontos győzelmet aratott.

Vasas Akadémia–PVSK-Veolia 61-68 (16-12, 17-26, 13-12, 15-18)

Férfi kosárlabda, felkészülési mérkőzés, zárt kapus.

PVSK: Balogh Sz. 7, Czermann 2, Plézer 9, Aradi, Djordjevics 18. Cs.: Gadácsi, Werner 20, Harka 2, Ravasz 10/6. Vezetőedző: Sértő Ádám.

Sértő Ádám: – Gratulálok a srácoknak az első közös győzelemhez! Sikerült a múltkorinál is szűkebb rotációval megérkezni, viszont mindenki kiemelkedő energiaszinten játszott. Ezt a részét visszük tovább. Köszönjük a Vasasnak a lehetőséget, kiváló partner voltak, sok sikert kívánok nekik a szezonra!