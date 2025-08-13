Megvannak az első fordulók

A Magyar Labdarúgó Szövetség Baranya Vármegyei Igazgatósága is kisorsolta az első és másodosztály őszi programját is. Az élvonal rajtjára már nem is kell sokat várni, hiszen augusztus 30-31-én már pályán lesznek az együttesek.

Az első játéknapon 17 órától Mohács–Sellye Szentlőrinc II., Villány–Nagykozár, PEAC II.–Siklós, valamint PVSK–Bóly összecsapásokat rendeznek majd. Másnapra egy ütközet marad, a Harkány–Komló-meccs.

A második vonalra még két hetet ráhúz a nyári pihenőre, szeptember 13-14-én startol majd a pontvadászat. Az első nap 16.30-tól Kétújfalu–Szajk, Lánycsók–Szederkény, Pécsvárad–PEAC III. és Ócsárd–Himesháza csatákat hoz majd, míg vasárnap a Boda–Somberek és a Véménd–Beremend mérkőzéseket élvezhetik majd a szurkolók.