Labdarúgás

3 órája

Megvolt a főpróba, jöhet a rajt a pécsi focicsapat számára

Bama.hu
Megvolt a főpróba, jöhet a rajt a pécsi focicsapat számára

Forrás: pmfc.hu

Kemény ellenfél ellen zárta a PMFC női labdarúgócsapata a felkészülést, hiszen a szerb élvonalban szereplő TSC Toplya ellen lépett pályára idegenben. A pécsiek nyitották ki a gólcsapokat, Égi már a 6. percben betalált, de végül Acsádi 56. percben szerzett góljával együtt ez egy döntetlenre volt jó. Az NB I. augusztus 23-án rajtol majd, 16 órakor az újonc Újpest otthonában kezd majd az együttes.

 

