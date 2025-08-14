Megvolt a főpróba, jöhet a rajt a pécsi focicsapat számára

Kemény ellenfél ellen zárta a PMFC női labdarúgócsapata a felkészülést, hiszen a szerb élvonalban szereplő TSC Toplya ellen lépett pályára idegenben. A pécsiek nyitották ki a gólcsapokat, Égi már a 6. percben betalált, de végül Acsádi 56. percben szerzett góljával együtt ez egy döntetlenre volt jó. Az NB I. augusztus 23-án rajtol majd, 16 órakor az újonc Újpest otthonában kezd majd az együttes.