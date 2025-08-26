Labdarúgás
1 órája
Menesztették Gera Zoltánt csapatától
Egy órával ezelőtt a Kecskemét TE hivatalos oldalán jelentette be, hogy közös megegyezéssel szerződést bontanak Gera Zoltán vezetőedzővel és Csizmadia Csaba asszisztens edzővel.
A klub azzal indokolta a szétválást, hogy noha remek embereket ismerhettek meg a két edző személyében, a várt eredmények elmaradtak. Ennek ellenére a felek sok sikert kívántak egymásnak azt követően, hogy megállapodtak a munka külön úton való folytatásáról.
