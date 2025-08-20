Kvíz
1 órája
Mennyire emlékszel a baranyai sport jelentős pillanataira?
Ikonikus sportolók, legendás csaták, megkerülhetetlen figurák, siker történetek. Emlékszel pontosan, hogy mikor és hogyan zajlott le ez a 7 jelentős pillanat a baranyai sportéletben?
Rengeteg ikonikus sportoló és klub tűnt fel Baranya horizontján az elmúlt évszázadban, számos nagy csatát, nemzetközi vitézkedést élhettek meg a helyi sportrajongók. Most arra vagyunk kíváncsiak, hogy ezekből szemezgetve hányat tudnak pontosan elhelyezni az idővonalon olvasóink!
1.
Melyik esztendőben nyert Magyar Kupát a PVSK férfikosárlabda-csapata?
2.
Melyik évben mutatkozott be Iványi Dalma a PVSK színeiben?
3.
Mikor játszott Pécsett a Newcastle United a Pécsi Dózsával?
4.
Mikor látta vendégül Komló férfikézilabda-csapata az ABC Bragát a City Kupában?
5.
Hányadik helyen kelt el Juhász Dorka az észak-amerikai profi kosárlabdaliga (WNBA) játékosbörzéjén (draft)?
6.
Melyik évben alakult meg a PTE-PEAC futsalcsapata?
7.
Hányadik helyezéssel érte el Bicsák Bence a tokiói olimpián mindenidők legjobb magyar triatlonos eredményét?
