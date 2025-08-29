augusztus 29., péntek

Bama.hu podcast

48 perce

Minden rendben lesz az AS Románál Kilvingerrel, ha nem tesz ananászt a pizzára

Címkék#bama podcast#Civilek a pályán#Kilvinger Levente#PMFC

A napokban robbant a fantasztikus hír, hogy a PMFC-nél nevelkedő kapustehetség, Kilvinger Levente az olasz sztárgárda, az AS Roma utánpótlásában folytathatja pályafutását. Ezen, s volt csapata hétközi meccsén is elcsámcsogtak a civilek.

Bama.hu
Minden rendben lesz az AS Románál Kilvingerrel, ha nem tesz ananászt a pizzára

A PMFC bőven ad beszéd témát az elmúlt napokban. A csapat közelített a legnagyobb riválisokhoz azzal, hogy Nagykanizsa botlott a labdarúgó NB III. 5. fordulójában, míg a piros-feketék egy ötgólos meccsen verték a kifejezetten veszélyes Iváncsát. Ennél is nagyobb hír volt azonban, hogy az ifjú Kilvinger Leventét elvitte az AS Roma, ahol minden esélyt megkap arra, hogy komoly pályát befuthasson, a hawaii pizzától viszont óva intik sportúságíróink a fiatal tehetséget.

Hallgasd meg videán

vagy Spotify-on

 

Bama.hu podcast

