augusztus 31., vasárnap

BellaErika névnap

17°
+23
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

2 órája

Nem hagyott kérdést a címvédő: magabiztos sikerek a nyitányon

Címkék#Komló#Csutora#Harkány

Puskás Patrik

Lezajlott a baranyai I. vonal nyitányának vasárnapi játéknapja is. A tavalyi bajnok Mohács és az ezüstérmes is kiemelkedően játszott, s magabiztos kapott gól nélküli sikert aratott riválisaival szemben.

Mohács
Magabiztosan nyert a tavalyi bajnok
Fotó: Mohácsi TE

Nem hagyott kérdéseket a tavalyi bajnok Mohácsi TE 1888 csapata sem, amely remekül játszott Takács Lajos vezetésével. Már a 14. perben vezetést szerzett a hazai gárda Nagy találatával, s ezt még két gól követte. Betalált többek között az a Sőrés Benjámin is, aki a nyáron érkezett a pirosakhoz, s már a felkészülési meccseken is kitűnő formában játszott. 

Mohácsi TE 1888–Sellye Szentlőrinc II. 3–0 (1–0)

Mohács: Pölöskei – Fröhlich (Mrenka, 83.), Tompász (Kiss, 64.), Fekete, Vég – Hetényi, Takács (Dér, 57.), Nagy, Sőrés (Kirssching, 83.), Kiszely (Menyhei, 57.) – Csernik (Rázsics, 83.). Vezetőedző: Takács Lajos.  
Sellye: Supák – Nagy, Varga, Nyitrai (Kárpáti, 80.), Jung – Gáspár (Horváth, 59.), Tóth (Fazekas, 59.), Liber (Kászonyi, 80.), Lasanc (Fodor, 87.) – Porkert, Kiss. Vezetőedző: Pichler Gábor.
Gólszerzők: Nagy (14.), Sőrés (51.), Hetényi (84.)

A forduló zárómeccsén nem bírt a Harkány a tavalyi ezüstérmessel. 2–0-ra nyert a Komló. Előbb Horváth talált be Szabó kapujába, majd a második félidőben Reith Renátó értékesített egy büntetőt.

Gyógyfürdő Harkány–Sport36 Komlói Bányász  0–2 (0–2)

Harkány: Szabó – Mozsgai (Prekpaljaj, 77.), Kelemen, Csernyánszky (Gergics, 63.), Vida – Körmendi (Nemes, 81.), Tar A., Fischer, Pásztor – Tavali (Tar P.,  81.), Molnár (Fésűs, 63.). Vezetőedző: Szabó Zsolt. 
Komló: Csutora – Szücs, Temesvári, Laki, Horváth – Városi, Reith (Kirch, 81.), Ujvári, Szentes (Begovácz, 86.) –Belina (Vajk, 90.), Bóka (Kardos, 68.). Vezetőedző: Turi Zsolt.
Gólszerzők: Horváth (8.), Reith (32. – büntetőből) 


 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu