Nem hagyott kérdést a címvédő: magabiztos sikerek a nyitányon

Lezajlott a baranyai I. vonal nyitányának vasárnapi játéknapja is. A tavalyi bajnok Mohács és az ezüstérmes is kiemelkedően játszott, s magabiztos kapott gól nélküli sikert aratott riválisaival szemben.

Magabiztosan nyert a tavalyi bajnok

Fotó: Mohácsi TE

Nem hagyott kérdéseket a tavalyi bajnok Mohácsi TE 1888 csapata sem, amely remekül játszott Takács Lajos vezetésével. Már a 14. perben vezetést szerzett a hazai gárda Nagy találatával, s ezt még két gól követte. Betalált többek között az a Sőrés Benjámin is, aki a nyáron érkezett a pirosakhoz, s már a felkészülési meccseken is kitűnő formában játszott.

Mohácsi TE 1888–Sellye Szentlőrinc II. 3–0 (1–0)

Mohács: Pölöskei – Fröhlich (Mrenka, 83.), Tompász (Kiss, 64.), Fekete, Vég – Hetényi, Takács (Dér, 57.), Nagy, Sőrés (Kirssching, 83.), Kiszely (Menyhei, 57.) – Csernik (Rázsics, 83.). Vezetőedző: Takács Lajos.

Sellye: Supák – Nagy, Varga, Nyitrai (Kárpáti, 80.), Jung – Gáspár (Horváth, 59.), Tóth (Fazekas, 59.), Liber (Kászonyi, 80.), Lasanc (Fodor, 87.) – Porkert, Kiss. Vezetőedző: Pichler Gábor.

Gólszerzők: Nagy (14.), Sőrés (51.), Hetényi (84.)

A forduló zárómeccsén nem bírt a Harkány a tavalyi ezüstérmessel. 2–0-ra nyert a Komló. Előbb Horváth talált be Szabó kapujába, majd a második félidőben Reith Renátó értékesített egy büntetőt.

Harkány: Szabó – Mozsgai (Prekpaljaj, 77.), Kelemen, Csernyánszky (Gergics, 63.), Vida – Körmendi (Nemes, 81.), Tar A., Fischer, Pásztor – Tavali (Tar P., 81.), Molnár (Fésűs, 63.). Vezetőedző: Szabó Zsolt.

Komló: Csutora – Szücs, Temesvári, Laki, Horváth – Városi, Reith (Kirch, 81.), Ujvári, Szentes (Begovácz, 86.) –Belina (Vajk, 90.), Bóka (Kardos, 68.). Vezetőedző: Turi Zsolt.

Gólszerzők: Horváth (8.), Reith (32. – büntetőből)



