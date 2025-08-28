Idén is részt venne a baranyai címvédő a bajnoki címért való versenyfutásban

Hétvégén újból kezdetét veszi a Baranya Vármegyei I. labdarúgóbajnokság. A tavalyi bajnok Mohácsnál több változás történt a nyáron, s régi-új vezetőedzőjüket, Takács Lajost kérdeztük, hogy mit vár a szezon kezdete előtt.

Elmondta gondolatait a hétvégi szezonnyitó előtt a baranyai csapat mestere

Fotó: Mohácsi TE

Címvédőként vág neki a ligának a Mohácsi TE 1888 együttese. Ez egyrészt motiváció és elvárás, másrészt céltábla a csapat felé, mivel mindenki őket szeretné elcsípni.

– Azt látom jelenleg, hogy az idei bajnokság keményebb lesz, mint a tavalyi volt. – kezdte Takács Lajos a piros-fehér mezes alakulat mestere. – Kemény csata lesz az első helyért a ligában, mivel kijelentette a Szentlőrinc II. és a Komló is, hogy a bajnoki címért akar harcolni. Természetes ebben az osztályban, a Mohácsnak is ott kell lennie azok a csapatok közt, akik az elsőségért harcolnak. Nálunk jelenleg egy építkezés zajlik, de egyértelmű, hogy a maximumot szeretnénk kihozni magunkból.

Ezt követően kifejtette a vezetőedző, hogy mit gondol jelenlegi keretéről, tudtak-e még jobban erősíteni.

– A csapat magja megmaradt, ami szerintem nagyon fontos, elvégre ez a keret már tavaly is erős volt. Úgy gondolom, hogy a nyáron ezt sikerült még jobban erősíteni. Sőrés Benjámin nagyon tehetséges támadó, a felkészülési meccseken ontotta a gólokat. A Fekete Marcellt, akit gyerek kora óta ismerek, NB-s rutinnal rendelkezik, de minden érkezőről tudnék jókat mondani. Az is nagyon pozitív számunkra, hogy végül a Károly Viktort is rá tudtam beszélni, hogy 31 évesen még ne hagyja abba az aktív labdarúgás. Úgyhogy mindenképp egy erős kerettel vágunk neki az évnek, ami készen áll komoly célok elérésére.

Egyedüli baranyai elsőosztályú együttesként, két Magyar Kupa találkozót is vívott a Mohács. Ezek kapcsán is kifejtette gondolatait a rutinos szakvezető.

– Abszolút segített számunkra a két meccs. Jó erőpróba volt, egy kicsit mégis bosszantó ez az egész lebonyolítás. Én 7-8 hétig készültem a fiúkkal, de nem tudtunk felkészülési meccset játszani NB-s csapatok ellen, mert nekik már korábban megkezdődött a bajnokság. A kupa második fordulójában egy nagyon jó formában lévő, fizikális focit játszó Majossal találkoztunk. Ennek ellenére jól helyálltunk ellenük. Szép focit játszottunk és sok helyzetet dolgoztunk ki. Ez bizakodásra adhat okot számunkra, s ha sikerül még élesebbé válnunk a közeljövőben, akkor komoly erőt képviselhetünk a bajnokságban. Természetesen arra másképp kell készülni, mint egy kupameccsre, de tudtunk belőle leszűrni hasznos következtetéseket.