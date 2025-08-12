7 órája
Csak a sokkhatás miatt lehetett sportszerűtlen az MTK II?
Nagy vihart kavart a labdarúgó NB III. 3. fordulójában az MTK II.–Pénzügyőr SE találkozó, s nem csitulnak az indulatok.
Valószínűleg már mindenki találkozott a MTK II.–Pénzügyőr SE labdarúgó NB III.-as mérkőzésen történtekkel, amikor a hazaiak játékosa bedobásával vissza akarja adni egy ápolást követően a labdát a vendégeknek, de akkorát hajít, hogy abba csak beleütni tud a kapus, s így az a hálóban köt ki. Ezzel szerezték meg a kék-fehérek az 51. percben a vezetést az egyébként 4–0-ra végződő találkozón. Az esetről készült videó bejárta már azóta a világhálót, ahogyan talán Máté Roland, a vendégek mesterének indulatos nyilatkozata is, aki kijelentette, ha ő ül az ellenfél kispadján, biztosan szólt volna, vigyenek végig egy támadást, és folytassák 1–1-ről a meccset. Ő nem szeretne így előnyhöz jutni, a futballnak van egy szellemisége, amibe ez nem fér bele.
Az indulatokat aztán tovább fokozta a Pénzügyőr korábbi NB I.-es gólkirályának, Simon Attilának a Magyar Nemzetnek adott nyilatkozata:
Nem tagadom, a gól után tajtékzottam a dühtől. A gólt visszavonni a szabályok szerint nem lehet. Ám létezik a szokás, miszerint ilyenkor úgymond az ellenfél visszaadja a gólt. Ebbe az MTK csapatkapitánya, Lépő Kristóf és Laki Fülöp játékvezető is belement. Körbenéztem, és azt láttam, hogy a pályán lévő játékosok kilencven százaléka fejbólintással jelzi az egyetértését. Kivéve az MTK, elnézést, nem tudom, másként jellemezni, arrogáns, nagyképű középhátvédjét, aki néhány első osztályú meccsére hivatkozva azzal kérkedett, hogy ő NB I-es játékos. Lehoczky Roland az ujját felfelé bökve fejezte ki harsányan az ellenvéleményét. Ekkor az MTK kispadja felé pillantottam, onnan várva segítséget. Horváth Ádám vezetőedző azonban úgy tett, mintha nem látta volna, hogy mi történt, és igen, ezt is kimondom, gyáván elfordult.
Hozzátette, itt már nála is elszakadt a cérna, s szóváltásba keveredett a korábban Szentlőrincen is megforduló Lehoczky Rolanddal:
– Ekkor, ezt is elismerem, elszakadt nálam a cérna, nem éppen irodalmi stílusban vontam kérdőre Lehoczkyt. S most jön még csak a java! Azzal vágott vissza, várjam meg a portán. Ugyan miért, kérdeztem tőle, talán te vagy a portás? Rossz viccnek gondoltam, hogy ő akarna velem verekedni. Erre ő: azért ott, mert szemközt van a temető, és egyből kirak engem oda – fogalmazott.
A két együttest egyébként a pécsiek kétszer is láthatják majd idén a Stadion utcában, hiszen a PMFC és a PTE-PEAC csoportjában szerepelnek.
Nem szabadna, hogy az eredmény ennyire felülírjon mindent, mint az MTK-nál
Az eseményeket követően mi is kíváncsiak voltunk, hogy a Baranya vármegyében az utánpótlásban dolgozó szakembereknek mi a véleménye arról, egy NB III.-as csapat járhat-e ilyen példával az akadémisták előtt, vagy egyáltalán megsértette-e a Fair Play-szellemiségét az eset.
– Természetesen én is láttam az ominózus szituációt – fejtette ki Tóth Dávid, a Szentlőrinc utánpótlás edzője. – Azt azért leszögezhetjük, hogy nem szokványos esetről beszélünk, így eltudom fogadni azt, hogy valaki elsőre nem tudja, hogy mi lenne ilyenkor a helyes reakció. Nyilván, ha az én utánpótlás csapatom mérkőzésén történik ez, akkor egyből jelzem, hogy engedjünk egy gólt az ellenfélnek, de lehet, hogy egy felnőtt NB III.-as mérkőzésen máshogy ítélik ezt meg. A mi kis magyar futballunknak nem szabadna ennyire eredményközpontúan működni, hogy egy ilyen esetben felmerüljön, hogy nem engedünk egy gólt az ellenfélnek, mert hátha kibekkeljük ezzel a potyagóllal. Azt akarom hinni, hogy csak a sokkhatás miatt nem jelezték a vendég kispadról, hogy engedjenek egy gólt a hazaiaknak.