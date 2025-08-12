Csak a sokkhatás miatt lehetett sportszerűtlen az MTK II?

Valószínűleg már mindenki találkozott a MTK II.–Pénzügyőr SE labdarúgó NB III.-as mérkőzésen történtekkel, amikor a hazaiak játékosa bedobásával vissza akarja adni egy ápolást követően a labdát a vendégeknek, de akkorát hajít, hogy abba csak beleütni tud a kapus, s így az a hálóban köt ki. Ezzel szerezték meg a kék-fehérek az 51. percben a vezetést az egyébként 4–0-ra végződő találkozón. Az esetről készült videó bejárta már azóta a világhálót, ahogyan talán Máté Roland, a vendégek mesterének indulatos nyilatkozata is, aki kijelentette, ha ő ül az ellenfél kispadján, biztosan szólt volna, vigyenek végig egy támadást, és folytassák 1–1-ről a meccset. Ő nem szeretne így előnyhöz jutni, a futballnak van egy szellemisége, amibe ez nem fér bele.

Botrányos találkozót játszott az MTK II. a Pénzügyőrrel

Forrás: MTK Budapest

Az indulatokat aztán tovább fokozta a Pénzügyőr korábbi NB I.-es gólkirályának, Simon Attilának a Magyar Nemzetnek adott nyilatkozata:

Nem tagadom, a gól után tajtékzottam a dühtől. A gólt visszavonni a szabályok szerint nem lehet. Ám létezik a szokás, miszerint ilyenkor úgymond az ellenfél visszaadja a gólt. Ebbe az MTK csapatkapitánya, Lépő Kristóf és Laki Fülöp játékvezető is belement. Körbenéztem, és azt láttam, hogy a pályán lévő játékosok kilencven százaléka fejbólintással jelzi az egyetértését. Kivéve az MTK, elnézést, nem tudom, másként jellemezni, arrogáns, nagyképű középhátvédjét, aki néhány első osztályú meccsére hivatkozva azzal kérkedett, hogy ő NB I-es játékos. Lehoczky Roland az ujját felfelé bökve fejezte ki harsányan az ellenvéleményét. Ekkor az MTK kispadja felé pillantottam, onnan várva segítséget. Horváth Ádám vezetőedző azonban úgy tett, mintha nem látta volna, hogy mi történt, és igen, ezt is kimondom, gyáván elfordult.

Hozzátette, itt már nála is elszakadt a cérna, s szóváltásba keveredett a korábban Szentlőrincen is megforduló Lehoczky Rolanddal:

– Ekkor, ezt is elismerem, elszakadt nálam a cérna, nem éppen irodalmi stílusban vontam kérdőre Lehoczkyt. S most jön még csak a java! Azzal vágott vissza, várjam meg a portán. Ugyan miért, kérdeztem tőle, talán te vagy a portás? Rossz viccnek gondoltam, hogy ő akarna velem verekedni. Erre ő: azért ott, mert szemközt van a temető, és egyből kirak engem oda – fogalmazott.

A két együttest egyébként a pécsiek kétszer is láthatják majd idén a Stadion utcában, hiszen a PMFC és a PTE-PEAC csoportjában szerepelnek.