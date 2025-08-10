Nagy pofont kapott a PEAC a riválisnál

Kritikus találkozón szenvedett vereséget a labdarúgó NB III. 3. fordulójában PTE-PEAC, hiszen az egy héttel korábban Dombóváron öt gólt is bekapó rivális Szekszárd otthonában kapott ki 3–1-re.

Szekszárd–PTE-PEAC 3–1 (2–0)

Labdarúgó NB III., Dél-nyugat, 3. forduló.

PEAC: Varga D. – Varga B., Encz (Miklós D., 20.), Than, Czimmerman, Kaszás B. – Kaszás G. (Orlovics, a szünetben), Győri (Weisz, a szünetben), Lengyel Sz. – Pressing, Major P. Edző: Molnár Gábor.

Gólszerzők: Lékó (9.), Paksi (40.), Péter D. (90+3.), ill. Pressing (46.).