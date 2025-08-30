1 órája
Potyogtak a gólok a baranyai szezonnyitón
Elindult a 2025/26-os szezon. Remek meccset vívott többek közt a Nagykozár a Villánnyal.
Megkezdődött a várva várt liga, ismét robog a Baranya vármegyei I. osztályú labdarúgóbajnokság. Azt követően, hogy már hetek óta készültek az együttesek, három találkozót rendeztek a legelső szombati játéknap alkalmával. Pályán volt a Villány, a Nagykozár, a PEAC, a Siklós, a PVSK és a Bóly is.
Elsőként rögtön egy sok gólos összecsapással rukkoltak elő a csapatok az esős napon kilátogató szurkolóknak. Igazi rangadót vívott egymással ugyanis a Villány TC és a tavalyi bronzérmes Nagykozár KSE gárdája. Sem izgalmakban, sem gólokban nem volt hiány, látszott, hogy mindkét alakulat várta már a szezonnyitót. Ehhez mérten nagy iramban indult a mérkőzés. A 13. percben Óbert találatával már a hazaiak vezettek. Nem örülhetett ugyanakkor a villányi csapat, ugyanis ennek következtében kinyílt a vendégeknél a gólcsap. Még az első félidőben Juhász és Kiss-Tóth góljainak köszönhetően fordított a Nagykozár, majd a fordulás után újabb két gólt szereztek Bedő kapujába. Ezt követően hiába jött Lehota Bálint duplája, mellyel szoros lett a meccs vége, Kiss-Tóth a 93. percben végleg lezárta a remek nyitómeccset, melyet a Nagykozár zsebelt be 5–3 arányban, ezzel pedig jól sikerült Schweitzer Norbert vezetőedző bemutatkozása.
Villány TC–Nagykozár KSE 3–5 (1–2)
Villány: Bedő – Nagy, Tóth, Koronics, Ulakity – Blum (Sztojka, 63.), Lehota, Romvári (Kapi, 63., Sandó, 80.)– Wiesner, Óbert, Illés. Vezetőedző: Péter Norbert
Nagykozár: János G. – Nagy J. (Szabó, 57.), Bischoff, Nagy M. (Meretei, 85.), Policsek – Sziládi, Horváth, Juhász, Kiss-Tóth, Kiss (Duraku Z., 63.) – Duraku E. Vezetőedző: Schweitzer Norbert
- Gólszerzők: Óbert (13.), Lehota (57., 70. – utóbbi büntetőből) ill. Juhász (21., 50.), Kiss-Tóth (24., 93.), Nagy M. (53.)
- Kiállítva: Ulakity (83.)
A játéknap második összecsapását a PEAC II. vívta hazai pályán a Siklós ellen. Ahogy sejteni lehetett, az egyetemisták második együttesénél volt keretváltozás bőséggel, több új játékos futott ki a pályára mezükben. A mérkőzés kezdetén a fekete-fehér mezes alakulat kapta el jobban a rajtot, s így már viszonylag korán vezetéshez jutottak Orlovics által. Noha Jovánovics góljával erre még tudott válaszolni a Siklós, Gelencsér és Kaszás találatai már győzelmet jelentettek a hazaiaknak.
PEAC II.–Alpassport Siklós 3–1 (2–1)
PEAC: Varga – Kaszás, Kiss, Horváth, Nimmerfroh (Feldusz, 91.) – Wittenberger (Stang, 62.), Farkas (Horváth, 87.), Tóth (Németh, 62.), Hawkins (Husznai, 70.) – Gelencsér, Orlovics. Vezetőedző: Fazakas András.
Siklós: Bogdán – Rencsevics, Kozma, Kaufmann (Solti, 62.), Faragó – Szabó (Kalányos, 46.), Kelemen, Könyvásó, Pólics – Almási, Jovánovics (Vekkeli, 60.). Vezetőedző: Bíró Ferenc.
- Gólszerzők: Orlovics (14.), Gelencsér (23.), Kaszás (69.) ill. Jovánovics (21.)
A szombati játéknap harmadik találkozóját a PVSK játszotta hazai környezetben a Bóly ellen. A Vasút, amely tavaly utolsóként végzett a ligában, nagyon szeretett volna sikerrel indulni a 2025/26-os évadban. Sok próbálkozása is volt a hazai gárdának, de az áttörés nem akart megjönni, s a vezetést végül a Bóly szerezte meg Zsebe Dávid góljával az első játékrész utolsó percében. Ettől vérszemet kapva, még nagyobb erőbedobással léptek ki a pályára a PVSK játékosai a második félidőre. Varga egyszer, Kondor pedig kétszer volt eredményes, így 3–1 arányban megérdemelten nyert a hazai csapat, amelynek ez győzelem erőt adhat a bajnokság korai szakaszára.
PVSK–Bólyi SE 3–1 (0–1 )
PVSK: Winkler – Tóth, Nagy G., Filó, Tornyos – Farkas (Kispál, 68.), Juhász (Kondor, 46.), Mitrovik, Varga (Pere, 85.), Pánovics (Cseresnyés, 65.) – Catrone (Lakos, 80.). Vezetőedző: Bánhegyi Zsolt.
Bóly: Dósa – Dóra (Mosztbacher, 53.) , Staub, Szíjas, Bódis – Jónás (Neidhardt, 74.), Móhr (Erdélyi, 88.), Bácsvánin (Kalányos, 74.), Szatmári (Fűrész, 65.) – Zsebe G., Zsebe D.
- Gólszerzők: Varga (48.), Kondor (69., 92.) ill. Zsebe D. (45.)