Potyogtak a gólok a baranyai szezonnyitón

Megkezdődött a várva várt liga, ismét robog a Baranya vármegyei I. osztályú labdarúgóbajnokság. Azt követően, hogy már hetek óta készültek az együttesek, három találkozót rendeztek a legelső szombati játéknap alkalmával. Pályán volt a Villány, a Nagykozár, a PEAC, a Siklós, a PVSK és a Bóly is.

5–3-ra nyert a Nagykozár a Baranya vármegyei I. osztály nyitányán

Fotó: Löffler Péter

Elsőként rögtön egy sok gólos összecsapással rukkoltak elő a csapatok az esős napon kilátogató szurkolóknak. Igazi rangadót vívott egymással ugyanis a Villány TC és a tavalyi bronzérmes Nagykozár KSE gárdája. Sem izgalmakban, sem gólokban nem volt hiány, látszott, hogy mindkét alakulat várta már a szezonnyitót. Ehhez mérten nagy iramban indult a mérkőzés. A 13. percben Óbert találatával már a hazaiak vezettek. Nem örülhetett ugyanakkor a villányi csapat, ugyanis ennek következtében kinyílt a vendégeknél a gólcsap. Még az első félidőben Juhász és Kiss-Tóth góljainak köszönhetően fordított a Nagykozár, majd a fordulás után újabb két gólt szereztek Bedő kapujába. Ezt követően hiába jött Lehota Bálint duplája, mellyel szoros lett a meccs vége, Kiss-Tóth a 93. percben végleg lezárta a remek nyitómeccset, melyet a Nagykozár zsebelt be 5–3 arányban, ezzel pedig jól sikerült Schweitzer Norbert vezetőedző bemutatkozása.

Villány TC–Nagykozár KSE 3–5 (1–2)

Villány: Bedő – Nagy, Tóth, Koronics, Ulakity – Blum (Sztojka, 63.), Lehota, Romvári (Kapi, 63., Sandó, 80.)– Wiesner, Óbert, Illés. Vezetőedző: Péter Norbert

Nagykozár: János G. – Nagy J. (Szabó, 57.), Bischoff, Nagy M. (Meretei, 85.), Policsek – Sziládi, Horváth, Juhász, Kiss-Tóth, Kiss (Duraku Z., 63.) – Duraku E. Vezetőedző: Schweitzer Norbert

Gólszerzők : Óbert (13.), Lehota (57., 70. – utóbbi büntetőből) ill. Juhász (21., 50.), Kiss-Tóth (24., 93.), Nagy M. (53.)

: Óbert (13.), Lehota (57., 70. – utóbbi büntetőből) ill. Juhász (21., 50.), Kiss-Tóth (24., 93.), Nagy M. (53.) Kiállítva: Ulakity (83.)

A játéknap második összecsapását a PEAC II. vívta hazai pályán a Siklós ellen. Ahogy sejteni lehetett, az egyetemisták második együttesénél volt keretváltozás bőséggel, több új játékos futott ki a pályára mezükben. A mérkőzés kezdetén a fekete-fehér mezes alakulat kapta el jobban a rajtot, s így már viszonylag korán vezetéshez jutottak Orlovics által. Noha Jovánovics góljával erre még tudott válaszolni a Siklós, Gelencsér és Kaszás találatai már győzelmet jelentettek a hazaiaknak.