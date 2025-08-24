augusztus 24., vasárnap

Labdarúgás

3 órája

Nem bírt kupa ellenfelével a pécsi csapat

Címkék#NB II#PVSK#Nagykanizsa

Bama.hu

Lejátszotta idei első tétmérkőzését az NB II-ben szereplő PVSK női labdarúgócsapata. A Simple Női Kupa második fordulójában a Nagykanizsa gárdáját fogadta Gyimesi András együttese. Noha sokáig jól tartotta magát a Vasút, s az első félidőt még 0–0-ás döntetlennel zárta, a második játékrészben kétszer is betalált a zalai csapat. 

Így tehát egyből búcsúzott a kupából a PVSK női alakulata, de a mutatott játékuk bizakodásra adhat okot számukra, a szeptember 6-án elrajtoló bajnokság kapcsán. Az első fordulóban a tavaly 5. pozícióban végzett Zalaegerszeg együttese ellen mérkőzhetnek meg a pécsi lányok. 

 

