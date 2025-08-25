augusztus 25., hétfő

Labdarúgás

38 perce

Nem célja, küldetése van a Kozármislenynek

Kvanduk Bence
Nem célja, küldetése van a Kozármislenynek

Fotó: Karnok Csaba

A Kozármisleny a 32. percben került hátrányba a Szeged ellen a labdarúgó NB II. 5. fordulójában, s ugyan rengeteget dolgozott az egyenlítésért, nem tudott túljárni Veszelinov eszén.

– A mérkőzéssel csak nagyon röviden akarok foglalkozni: 65 percig tudtuk tartani védekezésben a feljutásra hajtó szegedi csapatot, komoly helyzeteket nem engedünk nekik, igaz direkt játékból több lehetőségük is adódott – fogalmazott Pinezits Máté, a Kozármisleny vezetőedzője. – A 65. perctől már támadásban is az történt, amit mi szerettünk volna. A levegőben lógott az egyenlítés, játékosaim elkepesztő karakterről és mentális erőről tettek tanúbizonyságot, sorra dolgozták ki a nagyobbnál-nagyobb helyzeteket. Augusztus 19 óta mi nem valakik ellen játszunk, hanem valakiért, és nem célunk van, hanem küldetésünk! Ez az egyetlen módja, hogy tisztelegjünk Feleki Attila emléke előtt, és ezt meg is tesszük! Büszke vagyok, hogy ilyen játékosokkal és stábbal dolgozhatok együtt, és ennek a családnak a tagja lehetek!

