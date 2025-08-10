Nem ragyogott még fel a Kozármisleny csillaga

A HR-Rent Kozármisleny hamar hátrányba került a Mezőkövesd otthonában a labdarúgó NB II. 3. fordulójában, Lőrinczy talált be a 9. percben, s mielőtt elhihették volna a kék-fehérek, hogy van visszaút a meccsbe, Szalai is bevette Lékai kapuját.

MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC–HR-RENT KOZÁRMISLENY 2–0 (2–0)

Labdarúgó NB II., 3. forduló. Mezőkövesd, 500 néző. Vezette: Szigetvári (Tőkés, Dobos).

MEZŐKÖVESD: Deczki – Csirmaz, Varjas Z., Csörgő, Vajda S. – Zachán – Kovalenko (Saja, 54.), Lőrinczy (Csatári, 81.), Bertus (Zvekanov, 83.) – Szalai J. (Bartusz, 83.), Sáreczki (Furdetskyi, 83.). Edző: Csertői Aurél.

KOZÁRMISLENY: Lékai – Bíró (Szalka, 73.), Horváth D., Gajág, Turi T., Nahirnij (Kócs-Washburn, 62.) – Kozics (Jelena, 62.), Dóra D. – Bakó (Lengyel, 73.), Pesti (Babinszky, 62.), Máté Cs. Edző: Pinezits Máté.

Gólszerzők: Lőrinczy (9.), Szalai J. (13.).