augusztus 18., hétfő

Ilona névnap

26°
+33
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Úszás

1 órája

Nem számított az idő: élményúszás Pécsen

Címkék#Pécsen#Pollack strand#Pécsi Élményúszás

Bama.hu
Nem számított az idő: élményúszás Pécsen

Forrás: FutaFöld Versenyszervező és Szabadidő Sport Egyesület hivatalos Facebook oldala

Augusztus 16-án zajlott le a „FutaFöld” Versenyszervező és Szabadidő Sport Egyesület által kiötlött Pécsi Élményúszás.

Összesen százkilencvenegy versenyző nevezett a programra, amelyből százötvenkilencen teljesítették is kiválasztott távukat. A sportolók indulhattak 500 és 1000 méteres távon a Pollack strand területén megrendezett eseményen. 

Az élményúszásra voltak jelentkezők az egészen kicsiktől elkezdve, az idősebb korosztály képviselőiig. Időeredményeiket nem mérték, hiszen nem versenyről volt szó, hanem egy olyan jellegű élményúszásról, ami a sporttágat népszerűsíti, valamint az egészséges életmódot is mellette.

Legtöbben pécsiek voltak az indulók között, ugyanakkor érkeztek úszók nem csak Baranyából, hanem azon túlról is. Akik teljesítették kiválasztott távukat, egy úszóéremmel, illetve egy oklevéllel gazdagodtak. Sok boldog arc tűnt fel a medence partja körül, így elmondható, hogy sikeresnek bizonyult a szervezők munkája.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu