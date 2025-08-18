Nem számított az idő: élményúszás Pécsen

Augusztus 16-án zajlott le a „FutaFöld” Versenyszervező és Szabadidő Sport Egyesület által kiötlött Pécsi Élményúszás.

Összesen százkilencvenegy versenyző nevezett a programra, amelyből százötvenkilencen teljesítették is kiválasztott távukat. A sportolók indulhattak 500 és 1000 méteres távon a Pollack strand területén megrendezett eseményen.

Az élményúszásra voltak jelentkezők az egészen kicsiktől elkezdve, az idősebb korosztály képviselőiig. Időeredményeiket nem mérték, hiszen nem versenyről volt szó, hanem egy olyan jellegű élményúszásról, ami a sporttágat népszerűsíti, valamint az egészséges életmódot is mellette.

Legtöbben pécsiek voltak az indulók között, ugyanakkor érkeztek úszók nem csak Baranyából, hanem azon túlról is. Akik teljesítették kiválasztott távukat, egy úszóéremmel, illetve egy oklevéllel gazdagodtak. Sok boldog arc tűnt fel a medence partja körül, így elmondható, hogy sikeresnek bizonyult a szervezők munkája.