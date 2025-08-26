Nem volt mellettük a szerencse: még várat magára az első győzelem

Túl van a harmadik fordulón a PTE PEAC futsal csapata az NB I-ben, ahol ezúttal DEAC otthonába látogatott.

Nagyon keményen kezdett a találkozón a hazai együttes, melynek korán meg is lett az eredménye. Az egyetemi rivális már az 5. percben előnybe került. Mindent megtett a pécsi csapat, hogy visszajöjjön a mérkőzésbe, de a szerencse nem állt mellettük hétfő este. Helyzeteik kimaradtak, s noha kapusaik mutattak be bravúrokat, könnyedén nyert a DEAC.

Legközelebb a Haladás ellen lép pályára a csapat hazai környezetben szeptember 5-én.

DEAC–PTE-PEAC 5–1 (4–0)

Futsal NB I., 3. forduló.

DEAC: Vincze – Faragó, Győri, Tóth A., Szabó J. Csere: Balázsi, Erdei K., Krajnyák, Vass, Lévai, Soczó, Erdei Sz., Karacs, Dos Santos. Edző: Tihanyi Csaba.

PEAC: Molnár M. – Molnár Cs., Nospak, Tóth M., Petár. Csere: Wilkesz., Bálint, Ábrahám, Szakály, Turi, Vénosz, Kiss, Hajnal. Edző: Élő Tibor.

Gólszerzők: Dos Santos (5.), Lévai (14.), Tóth A. (15., 19.), Győri (40.) ill. Kiss (37.).