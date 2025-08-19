Legalább egy trófeáért indulnak csatába

Belevágott a munkába az NKA Universitas női kosárlabda csapata, amely csapat edzőjét, Zseljko Djokics-ot kérdeztük a felkészülés első napján.

Bizakodó Zseljko Djokics, az NKA mestere a szezont megelőzően

Fotó: Kovács Liliána

– Jó érzés újra itt lenni. – kezdte a vezetőedző, annak kapcsán, hogy milyen újra megkezdeni a felkészülést a lányokkal. – Több játékosom edzésben volt nyáron a világversenyek miatt, mások tudtak többet pihenni. Vannak új keret és stábtagok, úgyhogy alig várom, hogy belekezdjünk a munkába.

Kérdeztük a Zselko Djokics-ot annak kapcsán is, hogy mire szeretne koncentrálni leginkább a következő időszakot tekintve, illetve, hogy milyen célt tűzött ki csapatának a soron következő idényt megelőzően. NKA

– Az a legfontosabb, hogy minden játékos a lehető legjobban beépüljön a csapatba, illetve tudjanak fejlődni a lányok egyénileg is minél többet. Két céllal vágunk neki a szezonnak, az egyik, ami nekem nagyon fontos, hogy minél több szurkoló látogasson ki a mérkőzéseinkre. Szeretném ha megtelne a Lauber Dezső sportcsarnok. Emellett három versenysorozatban veszünk részt, a FIBA-kupában, a Magyar Kupában és az NB I-ben. Ezek közül legalább az egyikben szeretnénk döntőbe kerülni, s ha már ott vagyunk megnyerni az egyik versenysorozatot. – zárta gondolatait a pécsi csapat edzője.



