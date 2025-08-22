Komoly célok: diadalt és teli csarnokot remélnek az NKA-nál

Megtartotta a szezon előtti sajtótájékoztatóját az NKA Pécs női kosárlabda csapata, amely a héten megkezdte felkeszülését. Az eseményen részt vett Éles Péter, a klub sportszakmai igazgatója, Zseljko Djokics, a csapat vezetőedzője, valamint két játékos, Studer Ágnes és Josepovits Kinga.

Az NKA új csapatkapitánya is elmondta mit vár

Fotó: Kovács Liliána

Többen is kitértek a keret kapcsán arra, hogy már szinte ritkaságszámba menően sikerült egyben tartani a csapat több mint 80 százalékát. A távozókat pedig minőségi igazolásokkal és fiatalokkal tudták pótolni. Ebből fakad az is, hogy az NKA idén még fiatalabb átlagéletkorú (22 és fél év) kerettel vág majd neki versenysorozatainak. Lesznek olyan kosarasok ugyan, akik csak később csatlakozhatnak a kerethez, mint Lexi Held, aki jelenleg is játszik a WNBA-ben, illetve a sérültek közül Studer, valamint Smailbegović. Előbbiek várhatóan korábban, míg utóbbi játékos január környékén térhet majd vissza a csapathoz.

Szót ejtettek emellett a felkészülési programjukról a sajtótájékoztatón. Jövő héten pénteken a Csata DSE ellen vívja majd első edzőmeccsét a pécsi csapat hazai pályán 16:45-kor. Később a BEAC és a Sopron mellett, olasz ellenfél ellen is készülnek majd Reisingerováék.

Sok szó esett a klub céljairól is, amelyben még fontosabb szerepe lesz idén Studer Ágnesnek is, mivel innentől ő számít a gárda csapatkapitányának. A FIBA sorsolás kapcsán elmondták, hogy 4 csoportmeccset vív majd az alakulat hazai környezetben.

Zseljko Djokic vezetőedző fő célitűzéseit ezúttal is kihangsúlyozta, avagy, hogy legalább egy versenysorozatban döntőbe szeretné vezetni a pécsi lányokat, s ha már ott vannak meg is nyerné azt. Emellett pedig, hogy szeretné ha a fontos meccseket teltház előtt vívhatná csapata a Lauber Dezső Sportcsarnokban.

Studer Ágnes, az NKA új csapatkapitányának gondolatai

– Szinte egész nyáron Pécsen voltam és egyedül edzettem. Műtét után felépülésem jól halad, nehéz volt nézni a lányokat a post szezonban. Szívesen beálltam volna közéjük. – kezdte a friss csapatkapitány. – Örülök, hogy Alíz és Panka ilyen jól beilleszkedtek, fontos részei lehetnek a jövő évi csapatnak ők is. Azt érzem, hogy egyre jobban összeáll a csapat. Minden reggel várom, hogy mehessek edzésre, akkor is ha még fáj és hallom, hogy mindenkinek izomláza van. A mérkőzések kapcsán annyit mondanék, hogy szeretnénk idegenben még több meccset nyerni, ezen szeretnénk javítani és reméljük, hogy sokan látogatnak majd ki a mérkőzéseinkre.