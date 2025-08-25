Odacsaptak a PTE versenyzői

Befejeződött az EUSA Egyetemi Európa-bajnokság a PTE versenyzőinek. Kiváló formát mutattattak a kontinenstornán a pécsi versenyzők. Vajgel Maja a BTK hallgatója egészen a bronzéremig küzdötte el magát.

A férfi versenyzők sem voltak restek, noha Peidl Balázsnak nem tartott sokáig a viadal, Melis Bálint sérülése ellenére is bejutott a legjobb nyolc kick-box versenyző közé. Vezetőedzőjük elégetett volt sportolói teljesítményével kapcsolatban, s már a jövőre előre tekintve még magasabb célokat szeretne elérni sportóival.