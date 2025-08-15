Orbán újabb lökést adhat a PMFC-nek az NB III. csúcsa felé

Izgalmas hétvége vár ránk a baranyai sportban, hiszen a második fordulóra készülő élvonalbeli PEAC futsalcsapata a címvédőhöz megy, a Szentlőrinc és a Kozármisleny labdarúgói az NB II.-ben ismét kemény csatákra számítanak, míg Pécset derbit rendeznek a harmadik vonalban, hiszen összecsap a PEAC a PMFC-vel. Hogy kinek milyen esélyeket jósolnak tartalomkészítőink, s milyen fogadást kötöttek, az kiderül a Civilek a pályán új adásából!

