Papírforma eredmények a Magyar Kupa második napján

Véget ért a BENU Magyar Kupa 1. fordulójának második játéknapja is, mindkét pécsi gárda búcsúzott.

A PTE-PEAC Mighty Bulls ezúttal a pályadó Eger ellen ugrott medencébe, mely nem hagyott sok kérdést a végeredmény kapcsán. Minden negyedet remek teljesítménnyel lehozva, 18–6-ra nyertek a hazaiak. A PEAC-nak mindenesetre jó tanulási lehetőség volt a kupa, ahol erős együttesek ellen készülhetett az idényre.

Eger–PEAC Mighty Bulls 18–6 (4–1, 4–3, 4–2, 6–0)

PEAC gólszerzők: Kőszegi 2, Jámbor 1, Szilágyi 1, Holl 1, Nagy 1.

Nem járt nagyobb szerencsével a PVSK-Mecsek Füszért sem, amely hazai környezetben a Honvéd ellen küzdött a kupa második napján. Akaratból most sem volt hiány a Vasúttol, de a második negyedet követően elfáradtak a pécsi pólósok, s így 10–18-as papírforma eredmény született a Honvéd javára.

PVSK-Mecsek Füszért–Honvéd 10–18 (4–4, 1–4, 3–4, 2–6)

PVSK gólszerzők: Mészáros 3, Holl 2, Tóth 2, Aranyi 1, Matesz 1, Arató 1.