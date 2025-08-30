augusztus 30., szombat

Rózsa névnap

18°
+36
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vízilabda

1 órája

Papírforma eredmények a Magyar Kupa második napján

Címkék#PVSK#PEAC Mighty Bulls#Honvéd

Bama.hu

Véget ért a BENU Magyar Kupa 1. fordulójának második játéknapja is, mindkét pécsi gárda búcsúzott. 

A PTE-PEAC Mighty Bulls ezúttal a pályadó Eger ellen ugrott medencébe, mely nem hagyott sok kérdést a végeredmény kapcsán. Minden negyedet remek teljesítménnyel lehozva, 18–6-ra nyertek a hazaiak. A PEAC-nak mindenesetre jó tanulási lehetőség volt a kupa, ahol erős együttesek ellen készülhetett az idényre. 

Eger–PEAC Mighty Bulls 18–6 (4–1, 4–3, 4–2, 6–0) 

PEAC gólszerzők: Kőszegi 2, Jámbor 1, Szilágyi 1, Holl 1, Nagy 1.

Nem járt nagyobb szerencsével a PVSK-Mecsek Füszért sem, amely hazai környezetben a Honvéd ellen küzdött a kupa második napján. Akaratból most sem volt hiány a Vasúttol, de a második negyedet követően elfáradtak a pécsi pólósok, s így 10–18-as papírforma eredmény született a Honvéd javára. 

PVSK-Mecsek Füszért–Honvéd 10–18 (4–4, 1–4, 3–4, 2–6)

PVSK gólszerzők: Mészáros 3, Holl 2, Tóth 2, Aranyi 1, Matesz 1, Arató 1. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu