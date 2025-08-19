augusztus 19., kedd

Kézilabda

2 órája

Sorra mutatkoznak be az új játékosok a pécsi csapatnál

Címkék#PTE-PEAC#Bartók Dorina#Hengl Sarolta Sára

Kvanduk Bence

Már jó ideje tapossa a felkészülési időszak rögös útját a feljutó PTE-PEAC női kézilabdacsapata. Az NB I. B. kihívásaira erősített is a gárda, hiszen Bartók Dorina és Kovács Véda Mohácsról, Fellembek Cserne Nemesvámosról, Hajzer Anna, Grosics Gréta, Hengl Sarolta Sára Kozármislenyből érkezett a klub kötelékébe a nyáron. Az érkezőket pár naponta mutatja be a klub rövid interjúkkal, így Bartók Dorina és Hengl Sarolta is nyilatkozott már.

A PEAC készen fog állni a rajtra
A PEAC készen fog állni a rajtra
Forrás: PTE-PEAC

A pályán kívül is fontos feladatot kapott a PEAC-nál

Bartók az U18-as gárda edzői feladatait is ellátja majd az idényben, amit nagy motivációval végez. „Az elmúlt két hétben jó volt látni, hogy a lányok is hasonló lendülettel álltak bele a munkába, és eddig remekül dolgoztak az edzéseken. Amit elvárok tőlük, az az, hogy a folyamatos győzni akarás ott legyen minden pillanatban” – fogalmazott.

Fejlődni akar a PEAC-nál

Hengl a közös cél elérését jelölte meg prioritásként. „A fejlődésem érdekében igazoltam a PEAC csapatához. Célom, hogy jó teljesítménnyel minél több játékpercet harcoljak ki magamnak, és ezzel hozzájáruljak a csapat sikereihez” – tette hozzá.

