Új év, új remények, stabil csapatgerinc: rajtol a PEAC

Fontos pillanathoz ékezett meg a PTE-PEAC, hiszen ismét a futsal NB I.-ben léphet pályára, s rögtön egy kemény ellenféllel kezdhet, hiszen a tavaly felsőházban a dobogóról épp csak lecsúszó Nyíregyháza lesz az ellenfele.

Maga mögött tartaná a riválisokat a PEAC

Fotó: Kovács Liliána

A pécsiek nagy reményekkel, de szinte változatlan kerettel vágnak neki az új kihívásoknak. A klub közleménye szerint egyetlen játékos hagyta el az NB II.-ben bajnoki címet szerző gárdát, Menyhei Gergely. Őt a Veszprémtől igazolt, 22 évesen már közel 100 élvonalbeli találkozót háta mögött tudó Ábrahám Botond veheti át. Mellette egy légiós is csatlakozik majd a kerethez Petar Pedic személyében, aki a horvát első osztályt hagyja el az egyetemiek hívására.

A gárda jelezte, hogy az első, 2023/2024-es élvonalbeli szezonjából rengeteget tanulva most is elsősorban a bennmaradást célozza meg. Mindezt úgy, hogy a fiatal PEAC-os labdarúgók is részt vesznek heti egy futsalos foglalkozáson, így építve a mostani keret utánpótlását.

A PEAC ajándékot is ad a bérletek mellé

A klub egyben azt is közölte, hogy a nyitómeccset ingyenesen megtekinthetik majd a szurkolók, a további találkozókon a normál jegy ára ezer forint lesz, míg a diákok, nyugdíjasok, PTE hallgatók és dolgozók 50 százalékos kedvezményt kapnak. Bérlet vásárlása is lehetsége, amelnyek teljes összege 11 ezer forint, a kedvezményes pedig 6 ezer. Emllett lehetőség van a klub platina, arany, ezüst, bronz fokozatú támogatójává válni. A teljes szezonra belépőt váltó szurkolók mindegyike PEAC szurkolói baseball sapkával gazdagodhat.

Emellett azt ígéri a klub, hogy ismét fantasztikus hangulattal, különleges show elemekkel várja a drukkereket a találkozókon.