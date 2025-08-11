A PMFC bejelentette új tulajdonosát

Lezárult a PMFC tulajdonosi struktúrájának átalakítása, így hivatalosan is meg van a klub új többségi tulajdonosa. Az új vezető Baksa Zsolt lesz, aki az építőiparban, valamint a mezőgazdaságban az elmúlt évtizedekben jelentős eredményeket elérő, 52 éves vállalkozó érkezésével friss lendületet és hosszú távú stabilitást szeretne hozni a pécsi labdarúgásba, írja oldalán a klub, amely egy hosszabb interjút is közölt vele. Ebben többek között kitér arra is, hogy több mint egy évtizede a Szederkényi Sportegyesület elnöke, és büszke arra, amit ott felépítettek. Ez adott neki erőt arra, hogy a PMFC-nél is szerepet vállaljon. Célja, hogy újjáélesszék a pécsi labdarúgás egykori fényét.

Baksa Zsolt lett a PMFC új többségi tulajdonosa Fotó: Kurdi József/pmfc.hu

„A jövőképben szerepel többek között egy olyan dinamikusan növekvő, a magyarországi piacon meghatározó, Pécs központú sportszervezet, amely hatékony és magas színvonalú sport- és utánpótlás nevelési szolgáltatást nyújt játékosai számára a család, az iskola, a sport jelenlegi kritériumainak figyelembe vételével.” – fogalmaz, hangsúlyozva, fontos a Pécs stabil, jól működő klub legyen, és idővel visszafoglalja azt a helyét az országos sporttérképen.

Atívabb együttműködést szeretne a PMFC és a város vezetés között

Azt is elárulta, hogy az önkormányzattal is túl vannak több tárgyaláson, hogy szorosabb, aktívabb együttműködés alakuljon ki. Beszélt emellett infrastruktúra fejlesztésekről, hiszen az Idősebb Dárdai Pál Utánpótlás Labdarúgó Edzőközpontot kezdi kinőni az egyesület. Arról is szót ejtett, hogy az NB III.-as csapattal szemben nincsenek konkrét helyezésbeli elvárások. Örülnének a feljutásnak, de most nem ez élvez prioritást, hanem a klub gazdasági stabilitásának kialakítása.

Végül szót ejtett az egyesület valamint a szurkolók kapcsolatáról, ennek a viszonynak a jelenről és közeljövőjéről is, ezekre bővebben holnapi számunkban visszatérünk.