Idén még nem a feljutás a prioritás a PMFC új tulajdonosa számára

Ahogyan azt már hétfőn is megírtuk, a PMFC bejelentette, hogy a 52 éves baranyai vállalkozó, Baksa Zsolt lett a klub új többségi tulajdonosa, akivel egy hosszabb interjút is közöltek. Most ennek fontosabb pontjait szemlézzük.

Baksa Zsolt határozott tervekkel érkezik meg a PMFC-hez, a pécsi foci vérkeringésébe Fotó: Kurdi József/pmfc.hu

Már vállalt pozíciót a futballban a PMFC előtt

– Immár harminc éve, 1994 óta dolgozom az építőiparban. Emellett mintegy tíz éve a mezőgazdaságban is elkezdtünk vállalkozni, ezek a tevékenységek biztosítják azt a stabil gazdasági hátteret, amelyre az üzleti életben és most már a sportban is tudok, szeretnék építeni. Baranyában, Pécsett is rengeteget dolgoztam, sok embert ismertem meg, jó kapcsolatok alakultak ki – mutatkozott be a Pécs drukkereknek Baksa. – Emellett több mint egy évtizede lettem a Szederkényi Sportegyesület elnöke, és nagyon büszke vagyok arra, amit ott együtt sikerült felépítenünk. Ezalatt volt időm bőven megtapasztalni egy futballklub működését, még ha alacsonyabb osztályban is. Ez adott nekem erőt és lendületet ahhoz, hogy most, egy magasabb szinten, a PMFC-nél is szerepet vállaljak.

Pécs szerves részéve akarnak válni

A piros-feketéket azonban nem csak mint sportegyesületet látja a vezető, szeretné, ha újra szerves része lenne az a város életének.

– Pécs egyetemi város, amely az ország 5. legnépesebb települése, így munkánk, terveink, jövőképünk, ezen értékekre, a pécsi labdarúgás egykori fényének mielőbbi újjáélesztését célozzák, hiszen a PMFC jelenleg a régió legmeghatározóbb labdarúgó egyesülete, lehetőséget biztosítva több száz utánpótlás korú fiatal sportoló részére – jelentette ki. – A jövőképben szerepel többek között egy olyan dinamikusan növekvő, a magyarországi piacon meghatározó, Pécs központú sportszervezet, amely hatékony és magas színvonalú sport- és utánpótlás nevelési szolgáltatást nyújt játékosai számára a család, az iskola, a sport jelenlegi kritériumainak figyelembe vételével.

A gazdasági stabilitás a legfontosabb

Többször is hangsúlyozta, hogy most a legfontosabb, hogy a PMFC stabil, jól működő klub legyen, és idővel visszafoglalja azt a helyét az országos sporttérképen, amely megilleti. Hozzátette, ezt csak a klub, a város, a szurkolók, a helyi vállalkozók és az oktatási intézmények összefogásával lehetséges elérni.