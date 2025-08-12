44 perce
Idén még nem a feljutás a prioritás a PMFC új tulajdonosa számára
Az elmúlt hetekben minden letisztult. Lezárult a PMFC egyesületének tulajdonosi struktúrájának változása, így hétfőn este az új többségi tulajdonos, Baksa Zsolt meg is szólalt a klub hivatalos felületein.
Ahogyan azt már hétfőn is megírtuk, a PMFC bejelentette, hogy a 52 éves baranyai vállalkozó, Baksa Zsolt lett a klub új többségi tulajdonosa, akivel egy hosszabb interjút is közöltek. Most ennek fontosabb pontjait szemlézzük.
Már vállalt pozíciót a futballban a PMFC előtt
– Immár harminc éve, 1994 óta dolgozom az építőiparban. Emellett mintegy tíz éve a mezőgazdaságban is elkezdtünk vállalkozni, ezek a tevékenységek biztosítják azt a stabil gazdasági hátteret, amelyre az üzleti életben és most már a sportban is tudok, szeretnék építeni. Baranyában, Pécsett is rengeteget dolgoztam, sok embert ismertem meg, jó kapcsolatok alakultak ki – mutatkozott be a Pécs drukkereknek Baksa. – Emellett több mint egy évtizede lettem a Szederkényi Sportegyesület elnöke, és nagyon büszke vagyok arra, amit ott együtt sikerült felépítenünk. Ezalatt volt időm bőven megtapasztalni egy futballklub működését, még ha alacsonyabb osztályban is. Ez adott nekem erőt és lendületet ahhoz, hogy most, egy magasabb szinten, a PMFC-nél is szerepet vállaljak.
Pécs szerves részéve akarnak válni
A piros-feketéket azonban nem csak mint sportegyesületet látja a vezető, szeretné, ha újra szerves része lenne az a város életének.
– Pécs egyetemi város, amely az ország 5. legnépesebb települése, így munkánk, terveink, jövőképünk, ezen értékekre, a pécsi labdarúgás egykori fényének mielőbbi újjáélesztését célozzák, hiszen a PMFC jelenleg a régió legmeghatározóbb labdarúgó egyesülete, lehetőséget biztosítva több száz utánpótlás korú fiatal sportoló részére – jelentette ki. – A jövőképben szerepel többek között egy olyan dinamikusan növekvő, a magyarországi piacon meghatározó, Pécs központú sportszervezet, amely hatékony és magas színvonalú sport- és utánpótlás nevelési szolgáltatást nyújt játékosai számára a család, az iskola, a sport jelenlegi kritériumainak figyelembe vételével.
A gazdasági stabilitás a legfontosabb
Többször is hangsúlyozta, hogy most a legfontosabb, hogy a PMFC stabil, jól működő klub legyen, és idővel visszafoglalja azt a helyét az országos sporttérképen, amely megilleti. Hozzátette, ezt csak a klub, a város, a szurkolók, a helyi vállalkozók és az oktatási intézmények összefogásával lehetséges elérni.
– Több tárgyaláson is túl vagyunk az önkormányzattal, akik nyitottak voltak felém. Ők is abban érdekeltek, hogy a PMFC jól működjön – árulta el az ezt firtató kérdés kapcsán.
Fejleszteni kell az infrastruktúrát
Ahhoz, hogy a klub újra méltó legyen régi nagy híréhez, az infrastruktúrát fejleszteni kell.
– Az Idősebb Dárdai Pál Utánpótlás Edzőközpont valóban egyedülálló létesítmény a régióban, de kezdjük kinőni, a meglévő pályák számát mindenképpen bővítenünk kell a versenyképességünk növelése érdekében A stadion viszont, finoman szólva is korhű – utalt arra, hogy komolyan elavult az elmúlt évtizedekben a létesítmény. – Azt szeretnénk, hogy már rövidtávon is látható változások történjenek, legyen élmény egy meccsre kilátogatni, családi programként is. Ebben lehet segítségünkre az üzemeltető PTE és a PEAC, hiszen mindkét pécsi együttes ugyanott rendezi mérkőzéseit, amellett, hogy a női NB I-es csapatnak is a Stadion utca nyújtja az otthont.
Egyelőre nem prioritás az NB II.
Az NB III.-as felnőtt csapat számára helyezésbeli elvárást nem határozott meg, de azt kéri, hogy a játékosok, edzők, munkatársak pontosan tudják, mi a feladatuk. A feljutás most nem prioritás.
– Tisztában vagyok azzal, hogy sokan csalódtak az elmúlt években. A világ folyamatosan változik, és nem szabad folyton a múltban révedni, hanem felemelt fejjel előre kell haladni. Van egy jelenünk, és egy reményteli jövőnk, amit pedig közösen építhetünk fel. Tisztában vagyok azzal, hogy a bizalmat nem lehet egyik napról a másikra visszaszerezni, de szeretnénk ezért dolgozni. Nyitott, őszinte kommunikációra törekszünk, és kíváncsiak vagyunk arra, hogy mit gondolnak, mire vágynak a drukkerek – zárta szavait.