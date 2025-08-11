augusztus 11., hétfő

TiborcZsuzsanna névnap

30°
+40
+20
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

5 órája

Figyelmeztetett a PMFC vezetőedzője a hatgólos különbség ellenére is

Címkék#PMFC#Vas László#NB III

Nagyarányú győzelmet ünnepelhetett a Dombóvár ellen a PMFC a labdarúgó NB III. 3. fordulójában, de Vas László jelezte, van, amit javítaniuk kell a derbiig is.

Kvanduk Bence

Tudta a PMFC, hogy kötelező a győzelem számára a labdarúgó NB III. Dél-nyugati csoportjának 3. fordulójában, hiszen az újonc Dombóvár érkezett hozzá, amely a korábbi két körben egyaránt 5–5 gólt szedett be, igaz, a Szekszárdnak ennyit lőni is tudott. A pécsiek nem is késlekedtek, s az első félidőben Csörgő fejesével, valamint Helesh büntetőjével biztos vezetést szereztek.

Bukovics kétszer is beköszönt, ő tette teljessé a PMFC góllövőlistáját
Bukovics kétszer is beköszönt, ő tette teljessé a PMFC góllövőlistáját
Fotó: Kurdi József/pmfc.hu

A fordulás után nyílt csak ki igazán a gólcsap. Előbb Orbán ugratta ki Bekét, aki egy lövőcsellel elküldött egy védőt, majd a hosszúba lőtt. Nem sokkal később Orbán már Hegedűssel kényszerítőzött a tizenhatoson belül, s játszotta magát így tisztára, majd a jobb alsóba lőtte a visszakapott labdát. Végül Bukovics tette teljessé egy duplával a listát. Előbb Hegedűstől kapott egy jó labdát, s két védőt kicselezve ballal lőtt a bal alsóba, majd Hegedűs okos szabadrúgását követően lőtt kapásból ugyanoda éles szögből.

A hatgólos győzelmet a találkozó után még megünnepelte a csapat, de a szakvezető, Vas László már a jövőbe tekintett.

– Nyilván az eredmény ismeretében örömteli, hogy hat gólt szereztünk, és ismét sikerült megőriznünk a kapunk érintetlenségét – értékelt a találkozót követően Vas László, a PMFC vezetőedzője. – Ugyanakkor továbbra is fontos, hogy helyén kezeljük a mérkőzést, hiszen ennek a találkozónak is megvoltak a tanulságai. Ezeket ki kell elemeznünk, és a jövőben javítanunk kell, ahol szükséges. Külön pozitívum, hogy a cserejátékosok – köztük a fiatalok – jól szálltak be, és érezhetően hozzátettek a csapat teljesítményéhez. Ez biztató a jövőre nézve, mert alapvető, hogy a keret minden tagja, így a fiatalok is, az eredmények mellett folyamatosan fejlődjenek. Nem dőlhetünk hátra egy pillanatra sem: dolgozunk tovább, készülünk a következő ellenfélre, és mindent megteszünk, hogy jövő héten is maximálisan felkészülten lépjünk pályára.

A PMFC góljai itt visszanézhetőek

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu