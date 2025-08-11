Figyelmeztetett a PMFC vezetőedzője a hatgólos különbség ellenére is

Tudta a PMFC, hogy kötelező a győzelem számára a labdarúgó NB III. Dél-nyugati csoportjának 3. fordulójában, hiszen az újonc Dombóvár érkezett hozzá, amely a korábbi két körben egyaránt 5–5 gólt szedett be, igaz, a Szekszárdnak ennyit lőni is tudott. A pécsiek nem is késlekedtek, s az első félidőben Csörgő fejesével, valamint Helesh büntetőjével biztos vezetést szereztek.

Bukovics kétszer is beköszönt, ő tette teljessé a PMFC góllövőlistáját

Fotó: Kurdi József/pmfc.hu

A fordulás után nyílt csak ki igazán a gólcsap. Előbb Orbán ugratta ki Bekét, aki egy lövőcsellel elküldött egy védőt, majd a hosszúba lőtt. Nem sokkal később Orbán már Hegedűssel kényszerítőzött a tizenhatoson belül, s játszotta magát így tisztára, majd a jobb alsóba lőtte a visszakapott labdát. Végül Bukovics tette teljessé egy duplával a listát. Előbb Hegedűstől kapott egy jó labdát, s két védőt kicselezve ballal lőtt a bal alsóba, majd Hegedűs okos szabadrúgását követően lőtt kapásból ugyanoda éles szögből.

A hatgólos győzelmet a találkozó után még megünnepelte a csapat, de a szakvezető, Vas László már a jövőbe tekintett.

– Nyilván az eredmény ismeretében örömteli, hogy hat gólt szereztünk, és ismét sikerült megőriznünk a kapunk érintetlenségét – értékelt a találkozót követően Vas László, a PMFC vezetőedzője. – Ugyanakkor továbbra is fontos, hogy helyén kezeljük a mérkőzést, hiszen ennek a találkozónak is megvoltak a tanulságai. Ezeket ki kell elemeznünk, és a jövőben javítanunk kell, ahol szükséges. Külön pozitívum, hogy a cserejátékosok – köztük a fiatalok – jól szálltak be, és érezhetően hozzátettek a csapat teljesítményéhez. Ez biztató a jövőre nézve, mert alapvető, hogy a keret minden tagja, így a fiatalok is, az eredmények mellett folyamatosan fejlődjenek. Nem dőlhetünk hátra egy pillanatra sem: dolgozunk tovább, készülünk a következő ellenfélre, és mindent megteszünk, hogy jövő héten is maximálisan felkészülten lépjünk pályára.

A PMFC góljai itt visszanézhetőek