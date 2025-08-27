augusztus 27., szerda

Labdarúgás

1 órája

A hit sikert hozott: feszült rangadót nyert a PMFC (galéria)

Kvanduk Bence
A hit sikert hozott: feszült rangadót nyert a PMFC (galéria)

Az ifjú Jásper gólpasszal járult hozzá a PMFC sikeréhez

Fotó: Löffler Péter

Újra egy kemény, szervezett védelemmel találta magát szembe a labdarúgó NB III. 5. fordulójában a PMFC. Az Iváncsa nem sok helyet hagyott Bekééknek, de a piros-feketék nyugodtan játszották a játékukat, s bíztak abban, hogy ez meghozza a sikert. Ezúttal így is lett. Pintér játszotta meg Helesht a 34. percben a tizenhatoson belül, aki egy finom mozdulattal két védő közt maga elé húzta a labdát, és a bal alsóba lőtt. Az első játékrész végén ismét Helesh volt a főszereplő, hiszen kiharcolt egy büntetőt, amit magabiztosan a kapu bal oldalába is bombázott ezzel megtörve az egyre veszélyesebben játszó vendéget.

Fotó: Löffler Péter

A második félidő elején jött a hidegzuhany, hiszen azonnal szépített a csereként beálló László Tamás, de szép lassan visszaszerezte a Pécs az irányítást, s egy pazar támadás végén Csörgő gurított egyet a 65. percben, amivel az érdemi kérdéseket eldöntötte. Igaz, az Iváncsa sem lassított, s az utolsó pillanatokig hajtott a pontért, amihez László második góljával közel került, de hiába a feszült, komoly izgalmakat hozó végjáték, a PMFC itthon tartotta a három egységet.

PMFC–Iváncsa 3–2 (2–0)

Labdarúgó NB III., Dél-nyugat, 5. forduló. Pécs, PMFC Stadion, 500 néző. 
PMFC: Helesfay – Ikonomou, Miklós, Németh M. – Galacs, Jásper, Pintér D., Berekali – Varga D. (Bukovics, 67.) – Beke (Hegedűs, 59.), Helesh (Csörgő, 58.). Vezetőedző: Vas László.
Gsz.: Helesh (34., 45. – a másodikat büntetőből), Csörgő (65.), ill. László T. (47., 87.).

Győzött a PMFC az Iváncsa ellen a hétközi fordulóban

Fotók: Löffler Péter

 

