PMFC: Kemény munka és alázat kell

Hétvégén belevág ismét az  élvonal küzdelmeibe a PMFC női labdarúgócsapata, ugyanakkor már átalakult kerettel.

Bocz Virágra és a PMFC-re egy még nehezebb szezon vár
Fotó: Mártonfai Dénes
Fotó: Mártonfai Dénes

– Acsádi Petra, Kardos Dóra, Pap Nóra, Horváth Kamilla és Samantha Tristan személyében sikerült jól erősíteni, de természetesen a bajnokság során elért eredmények fogják megmutatni, hogy mennyire voltak helyesek ezek a döntések – jelentette ki a csapat élére egy év után visszatérő Bolboaca Augustin a klub honlapján.

A szezont az Újpest ellen szombaton 16 órakor kezdi a gárda nagyobb arzenállal.

– Tavaly kevesebb variációs lehetőség volt, most viszont a fiatal akadémisták és az új igazolások miatt több taktikai opcióval dolgozhatunk – fogalmazott. – Más játékrendszereket is kipróbáltunk, és szeretném, ha minden játékos tudná: csak az kerülhet be a csapatba, aki száz százalékosan odateszi magát. Az NB I-ben nem elég a tehetség, kemény munka és alázat kell.

A PMFC-nek nehezebb dolga lesz

Tavaly 6. lett a gárda, azonban a bajnokság mezőnye valószínűleg erősödött a feljutókkal, így nehezebb dolguk lehet.

– Reálisan nézve az első nyolc közé szeretnénk kerülni – jelölte ki a célt. – Nem ígérgetek 5. vagy 6. helyet, de az biztos, hogy szeretnénk előrelépni játékban és eredményességben is. Emellett legalább három játékosunktól olyan teljesítményt várunk, amit meghívót eredményezhet a korosztályos, illetve A-válogatott keretébe.

 

