Ki marad majd talpon? Három baranyai együttes rohanna tovább

A hétvégén a labdarúgó NB III. pontvadászatának résztvevői szünetet tartanak a bajnoki rohanásban, hogy a Magyar Kupában tehessék meg a következő lépést. Így a PMFC-nek és a PTE-PEAC-nak is hasonló feladata lesz. Mellettük egy harmadik baranyai együttes, a vármegyei élvonal címvédője, a Mohácsi TE is kész felvenni a harcot.

A PMFC-re és a PEAC-ra is könnyebb feladat várhat a derbi után

Fotó: Löffler Péter

A PEAC lesz az első

Elsőként az egyetemiek lépnek pályára szombaton, már 15.30-kor kifutnak a gyepre a Fejér vármegyei Lajoskomárom otthonában, hogy kiharcolják helyüket a harmadik körben. A pécsiek számára nem csak az osztálykülönbség jelenthet előnyt, az is sokat segíthet, hogy már négy bajnoki fordulón túl vannak, míg ellenfelük számára még nem kezdődött el a liga.

A PMFC egy órával később rajtol

Ez a helyzet áll fenn a PMFC esetében is, amely a PEAC elleni döntetlent feledtetné szombaton 16.30-tól a somogyi élvonal szereplője, a Nagyatád ellen. A pécsi szurkolók biztosan szívesen látnának egy újabb 10–1-es sikert, mint az első körben a Gárdony-Agárdnál.

A Mohács magasabb osztályú ellenfelet vár

A PMFC-vel egy időben lesz pályán a Mohács, amely az NB III.-as Majost fogadja. Takács Lajos tanítványainak kifejezetten nehéz dolga lesz így kiharcolni, hogy hétfőn még szóba kerüljenek a sorsoláson, amelyen már az NB I. és NB II. csapatai is ellenfelet kapnak.