augusztus 17., vasárnap

Jácint névnap

23°
+37
+20
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

4 órája

Példátlan eredménnyel ért véget a pécsi derbi – (GALÉRIA+VIDEÓ)

Címkék#PMFC#PEAC#labdarúgás

Meg tudta fojtani a labdarúgó NB III. 4. fordulójában a PMFC támadójátékát a PTE-PEAC, s így a két csapat közös történetében először nem szerezték meg az összes bajnoki pontot a piros-feketék.

Kvanduk Bence

Két olyan együttes feszült egymásnak a pécsi derbin, amelyeknek nagyon kellett a pont, de más-más okból. A PEAC számára minden megszerzett egységnek óriási jelentősége van miután eddig egyet sikerült begyűjtenie, s olyan gárdákkal találkozott, amelyekkel hasonló célokért küzdhet. Eközben a PMFC semmi esetre sem szeretett volna lépéshátrányba kerülni az élmezőnnyel szemben. Ráadásul a piros-feketéknek már-már kötelező volt a siker a városi riválissal szemben.

A PEAC védői nem hagyták levegőhöz jutni a PMFC támadóit
A PEAC védői nem hagyták levegőhöz jutni a PMFC támadóit
Fotó: Löffler Péter

Az eltérő célok eltérő hozzáállást is hoztak a játékhoz. Az egyetemiek hajlandóak voltak feladni a területeket, hogy cserébe uralhassák a saját tizenhatosukat, s megfojthassák Csörgő, Helesh és Beke támadásait. Az első félidőben ennek megfelelően kevés helyzetet láthattak a szurkolók, mert a betömörülő PEAC-on nem találta Vas László gárdája a réseket, míg az egy-egy hazai kontrát Ikonomouék szépen megszűrték.

Nem meglepő, hogy ezt követően a vendégek vezetőedzője úgy érezte a szünetben, hogy kettőt cserélnie kell, s egy átlövéssel szinte a második játékrész elején azonnal megkínálta a beálló Varga Donát Varga Dánielt, a hazaiak hálóőre azonban leért, és hárítani tudott.

A 62. percben járt legközelebb a gólhoz a PMFC, amikor egy bal oldali szöglet megtalálta középen Jáspert, a pécsi tehetség pedig kapufát fejelt. Németh egy becsúszással visszaszerezte a kipattanót, amit Beke tűzött rá, de nem sokkal elkerülte a bal felsőt a labda.

Ezt követően stabilizálta védelmét ismét a PEAC, s egy-egy ígéretes pontrúgással még rá is ijesztett az egyre feszültebbé váló piros-feketékre. Gól végül nem esett a találkozón köszönhetően Varga Dániel nagyszerű teljesítményének is, így a két együttes története során először szereztek pontot az egyetemiek az egymás elleni mérkőzésen.

PTE-PEAC–PMFC 0–0

Labdarúgó NB III., Dél-nyugat, 4. forduló. Vezette: Fehérvári (Perák, Berkes). Pécs, PMFC Stadion, 700 néző. 
PEAC: Varga Dániel – Varga B., Czimmerman, Encz, Bozóki, Schuszter (Than, 84.) – Győri, Lengyel Sz., Hawkins (Kaszás B., 59.) – Major P. (Szabó Z., 84.), Pressing (Orlovics, 78.). Vezetőedző: Molnár Gábor. 
PMFC: Helesfay – Galacs, Ikonomou, Németh M., Berekali (Polyák. 81.) – Jásper, Pintér D. – Beke (Bachesz, 78.), Hegedűs M. (Bukovics, 59.), Helesh (Varga Donát, a szünetben) – Csörgő (Orbán K., a szünetben). Vezetőedző: Vas László.

Nem várt eredmény született a pécsi derbin

Fotók: Löffler Péter

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu