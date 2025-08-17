Példátlan eredménnyel ért véget a pécsi derbi – (GALÉRIA+VIDEÓ)

Két olyan együttes feszült egymásnak a pécsi derbin, amelyeknek nagyon kellett a pont, de más-más okból. A PEAC számára minden megszerzett egységnek óriási jelentősége van miután eddig egyet sikerült begyűjtenie, s olyan gárdákkal találkozott, amelyekkel hasonló célokért küzdhet. Eközben a PMFC semmi esetre sem szeretett volna lépéshátrányba kerülni az élmezőnnyel szemben. Ráadásul a piros-feketéknek már-már kötelező volt a siker a városi riválissal szemben.

A PEAC védői nem hagyták levegőhöz jutni a PMFC támadóit

Fotó: Löffler Péter

Az eltérő célok eltérő hozzáállást is hoztak a játékhoz. Az egyetemiek hajlandóak voltak feladni a területeket, hogy cserébe uralhassák a saját tizenhatosukat, s megfojthassák Csörgő, Helesh és Beke támadásait. Az első félidőben ennek megfelelően kevés helyzetet láthattak a szurkolók, mert a betömörülő PEAC-on nem találta Vas László gárdája a réseket, míg az egy-egy hazai kontrát Ikonomouék szépen megszűrték.

Nem meglepő, hogy ezt követően a vendégek vezetőedzője úgy érezte a szünetben, hogy kettőt cserélnie kell, s egy átlövéssel szinte a második játékrész elején azonnal megkínálta a beálló Varga Donát Varga Dánielt, a hazaiak hálóőre azonban leért, és hárítani tudott.

A 62. percben járt legközelebb a gólhoz a PMFC, amikor egy bal oldali szöglet megtalálta középen Jáspert, a pécsi tehetség pedig kapufát fejelt. Németh egy becsúszással visszaszerezte a kipattanót, amit Beke tűzött rá, de nem sokkal elkerülte a bal felsőt a labda.

Ezt követően stabilizálta védelmét ismét a PEAC, s egy-egy ígéretes pontrúgással még rá is ijesztett az egyre feszültebbé váló piros-feketékre. Gól végül nem esett a találkozón köszönhetően Varga Dániel nagyszerű teljesítményének is, így a két együttes története során először szereztek pontot az egyetemiek az egymás elleni mérkőzésen.

PTE-PEAC–PMFC 0–0

Labdarúgó NB III., Dél-nyugat, 4. forduló. Vezette: Fehérvári (Perák, Berkes). Pécs, PMFC Stadion, 700 néző.

PEAC: Varga Dániel – Varga B., Czimmerman, Encz, Bozóki, Schuszter (Than, 84.) – Győri, Lengyel Sz., Hawkins (Kaszás B., 59.) – Major P. (Szabó Z., 84.), Pressing (Orlovics, 78.). Vezetőedző: Molnár Gábor.

PMFC: Helesfay – Galacs, Ikonomou, Németh M., Berekali (Polyák. 81.) – Jásper, Pintér D. – Beke (Bachesz, 78.), Hegedűs M. (Bukovics, 59.), Helesh (Varga Donát, a szünetben) – Csörgő (Orbán K., a szünetben). Vezetőedző: Vas László.