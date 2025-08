Újra útra kel a PMFC, először játszik itthon a PEAC

Ugyan a pontszerzés nem jött össze a PTE-PEAC-nak az NB III. első fordulójában Kaposváron, azt megmutatta az együttes, hogy szervezett, dinamikus játékával igenis van keresnivalója a harmadik vonalban, majd a Unione FC elleni kupameccsen kellő önbizalmat is nyert a továbbjutással. A jelenleg a második helyet elfoglaló Majos ellen épp ezt kéne kamatoztatnia Molnár Gábor gárdájának, hiszen nagyon fontos pontokat zsebelhetnének be egy sikerrel. PMFC

A PMFC megtalálta a réseket a Gárdony-Agárd otthonában, s be is csörtetett rajtuk

A vendégségbe érkező zöld-fehérek ugyan egy nagyon magabiztos 5–1-es kiütéssel indították az idényt, azonban a Dombóvár elleni sikert egyelőre érdemes fenntartásokkal kezelni, hiszen valószínűleg az újonc nem az erősebb együttesekhez fog tartozni ebben a szezonban. Sőt, valószínűleg a Majos és a pécsiek idén is hasonló pozíciókért küzdhetnek majd, így egy győzelem komoly előnyt jelenthet egy közvetlen vetélytárssal szemben.

A PMFC idegenben bizonyíthat

A PMFC már két győzelemmel a zsákban indulhat útnak, hiszen az első fordulóban a fiatal Paks II.-t múlta felül egy-két periódust leszámítva simán, míg a rákövetkező hétvégén a Gárdony-Agárd védelmét lyuggatta ki, mint az ementáli sajtot. Végül a 10. pécsi gólt követően vetett véget a játékvezető a vendéglátó szenvedéseinek. Persze szerdán már jóval keményebb találkozóra kell számítania ennél Vas László legénységének, hiszen az Érd egy masszív középcsapat lehet ebben a ligában, még akkor is, ha az első fordulóban 1–0-s vereséget szenvedett a Szekszárd ellen. A piros-feketék szezonjában rengeteg számíthat, hogy a győztes úton haladjon most tovább, hiszen közelegnek a rangadók is, amelyekből jó hangulatban érkezve szintén sokat kihozhat az együttes.