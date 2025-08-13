augusztus 13., szerda

Labdarúgás

1 órája

Otthon, mégis idegenben: ismét a vendég szektorba költözik a PMFC B-közép

Vasárnap lejátssza a labdarúgó NB III. idei kiírásának első pécsi derbijét a PTE-PEAC és a PMFC. Ezúttal utóbbi együttes lesz a vendég a nevét viselő stadionban, így a törzsszurkolók ismét kérik, minden szimpatizáns a vendég szektorba menjen.

Kvanduk Bence

Jön az a mérkőzés a harmadik vonal küzdelmei során, amikor a PMFC drukkereinek nem kell átlépniük a város határait, sőt, ugyan oda indulnak majd, ahova a hazai meccsek alkalmával, mégis egészen más helyről, a vendég szektorból követik majd az eseményeket. A PEAC fogadja a piros-feketéket.

A PMFC drukkereinek bejött a vendég feeling a Stadion utcában
A PMFC drukkereinek bejött a vendég feeling a Stadion utcában
Fotó: Löffler Péter

– Mivel alapból már az egyetem tulajdonában van a stadionunk, semmiféleképpen nem akartunk mi hazai részen helyet foglalni ezen a mérkőzésen – tekintett vissza az elmúlt idény első derbijére Domonkos Szabolcs, a Szélsőséges Alternatíva vezetője. – Amikor láttuk, hogy a PEAC lesz a pályaválasztó, mindenképp a vendég szektorba akartunk menni. Persze a régi idők is szerepet játszottak ebben, hiszen valamikor az volt a B-közép helye. Sokan már szerették is volna, hogy visszamehessünk oda, megvan az a retro feelingje. Mi, fiatalabbak, azért nem nagyon voltunk azon az oldalon.

Ugyan a két klub felajánlotta, hogy a megszokott helyükön drukkolhassanak csapatuknak, ők másképp döntöttek, mégis volt az előző évben negatív visszhangja a helyzetnek.

– Tavaly egész jó létszámot hoztunk össze, több embert megmozgatott, hogy a másik oldalon voltunk – folytatta, majd arra is kitért, sokan félreértették a helyzetet. – Próbáltuk az oldalunkra is kirakni, hogy ez a mi választásunk, de nagyon sok embernek ez nem esett le. Még ott is mondogatták, hogy kirekesztve lettünk, száműztek minket, pedig ez egy saját döntés volt. Azért sokakat végül a főlelátóról is sikerült hozzánk átcsalogatni.

A PMFC-t a fiatalos tűz viheti sikerre

A PMFC két győzelmet és egy döntetlent jegyez eddig, de az igazi megpróbáltatások csak majd a PEAC elleni rangadót követően jönnek.

– Fiatal, nagyon fiatal, remélem, ez a tűz megmarad bennük. A fiatal csapatban mindig benne van a meglepetés ereje. Igazából a Kanizsa ellen fog kiderülni majd, mennyire ütős kis csapat ez, mert most viszonylag gyengébb ellenfelekkel játszottunk – értékelte már az eddig a csapattól látottakat, s azt tippelte 3–4 góllal nyerni fogják a piros-feketék a meccset, mert a Dombóvár elleni 6–0-s siker nagy lendületet ad az együttesnek.

