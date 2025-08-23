A PMFC kapujában debütált a baranyai Buffon

Könnyed győzelmet aratott a MOL Magyar Kupa 2. fordulójában a PMFC NB III.-as labdarúgócsapata, amely a somogyi élvonalban szereplő Nagyatád otthonában már a 4. percben megszerezte a vezetést. Ekkor egy büntetőt értékesített Helesh magabiztosan. A folytatásban aztán Csörgő Raul duplázott, majd az utolsó percekben Bukovics zárta le a meccset. Talán azonban nem is a továbbjutás a legizgalmasabb tény ezen a találkozón a Pécs szurkolói számára, hanem az, hogy a kapuban egy új arcot láthattak, a sokak által Buffon után csak Giginek becézett Somogyi Máté állt a gólvonalon. A korábban már a piros-feketéknél is megforduló, legnagyobb sikereit Kozármislenyben elérő Somogyi Máté debütált a PMFC-ben, aki az elmúlt két évben a Mohács és a Cigánd hálóját őrizte.

Somogyi Máté a Kozármislennyel egyszer már feljutott NB III.-ból, most a PMFC-nél ismételhet

Fotó: Laufer László

Nagyatádi FC–PMFC 0–4 (0–1)

Labdarúgó Magyar Kupa, 2. forduló. Nagyatád, Mudin Imre Sportcentrum, 200 néző. Vezette: Pusztai (Mózsa, Szabó)

PMFC: Somogyi – Horváth, Miklós, Polyák – Galacs (Beke, 68.), Varga (Hleba, 58.), Bachesz, Bukovics, Csonka (Berekali, 46.) – Helesh (Hegedűs, 58.), Orbán (Csörgő, 46.). Vezetőedző: Vas László.

Gólszerzők: Helesh (4. – büntetőből), Csörgő (49., 74.), Bukovics (88.)