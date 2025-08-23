augusztus 23., szombat

Bence névnap

19°
+27
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

1 órája

A PMFC kapujában debütált a baranyai Buffon

Címkék#Somogyi Máté#PMFC#magyar kupa

Kvanduk Bence

Könnyed győzelmet aratott a MOL Magyar Kupa 2. fordulójában a PMFC NB III.-as labdarúgócsapata, amely a somogyi élvonalban szereplő Nagyatád otthonában már a 4. percben megszerezte a vezetést. Ekkor egy büntetőt értékesített Helesh magabiztosan. A folytatásban aztán Csörgő Raul duplázott, majd az utolsó percekben Bukovics zárta le a meccset. Talán azonban nem is a továbbjutás a legizgalmasabb tény ezen a találkozón a Pécs szurkolói számára, hanem az, hogy a kapuban egy új arcot láthattak, a sokak által Buffon után csak Giginek becézett Somogyi Máté állt a gólvonalon. A korábban már a piros-feketéknél is megforduló, legnagyobb sikereit Kozármislenyben elérő Somogyi Máté debütált a PMFC-ben, aki az elmúlt két évben a Mohács és a Cigánd hálóját őrizte.

Somogyi Máté a Kozármislennyel egyszer már feljutott NB III.-ból, most a PMFC-nél ismételhet
Somogyi Máté a Kozármislennyel egyszer már feljutott NB III.-ból, most a PMFC-nél ismételhet
Fotó: Laufer László

Nagyatádi FC–PMFC 0–4 (0–1)

Labdarúgó Magyar Kupa, 2. forduló. Nagyatád, Mudin Imre Sportcentrum, 200 néző. Vezette: Pusztai (Mózsa, Szabó)
PMFC: Somogyi – Horváth, Miklós, Polyák – Galacs (Beke, 68.), Varga (Hleba, 58.), Bachesz, Bukovics, Csonka (Berekali, 46.) – Helesh (Hegedűs, 58.), Orbán (Csörgő, 46.). Vezetőedző: Vas László.
Gólszerzők: Helesh (4. – büntetőből), Csörgő (49., 74.), Bukovics (88.)

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu