A PEAC határtalan lelkesedése szárnyalta túl a PMFC-t

Tökéletesen választotta meg a stratégiáját a PTE-PEAC a PMFC ellen. Mélyen védekezve, a passz sávokat folyamatosan lezárva megfojtotta a vendége támadójátékát, s egy-egy veszélyes kontrájában még a gól is benne volt. Végül egyik háló sem rezdült, de a pontszerzés szinte győzelemmel felérő elégedettséget szabadított fel az egyetemiekből.

Enczék (fehérben) elkapták Jásperék (PMFC) grabancát

Fotó: Löffler Péter

– Határtalan lelkesedéssel álltunk bele ebbe a meccsbe is, mint ahogy a legutóbbi találkozó kivételével idén eddig mindig – értékelt a találkozót követően Molnár Gábor, a PEAC vezetőedzője. – Tudtuk, hogy csak akkor lesz esélyünk pont-pontok szerzésére, ha mindenki a maximumot adja magából. Jól sült el a szerkezet váltás, amit a héten gyakoroltunk. Rendezettek, szervezettek tudtunk maradni a mérkőzés folyamán végig, ha valaki hibázott a társa kisegítette. Véleményem szerint ez volt a kulcsa a pontszerzésnek. Sokat dolgozott, nagyot küzdött a csapat. Ha legutóbb kritikus hangot ütöttem meg a fiúkkal szemben, akkor úgy illik, hogy egy ilyen teljesítmény után csakis a dicséret hangján szólhatok. Alázatból, küzdeni tudásból jelesre vizsgáztak a fiaim. Kiadtak magukból mindent.

A PMFC-nél egészen másképp élték meg az eredményt

A PMFC mindeközben csalódásként élhette meg az elveszített két pontot, hiszen így már négy pont a hátránya a hibátlan Nagykanizsával és Ferencváros II-vel szemben. Ráadásul sokat dolgozott azért, hogy betaláljon, de egyszerűen nem találta meg a rést a hazaiak védelmén.

– Gratulálok a PTE-PEAC csapatának! Ezen a mérkőzésen jobban akarták a pontot, mint mi – fogalmazott jóval szűkszavúbban a piros-feketék mestere, Vas László.

A két együttes a Magyar Kupában szerepel majd szombaton. A PMFC Nagyatádra utazik, míg a PEAC a Lajoskomárom vendége lesz.