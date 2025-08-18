augusztus 18., hétfő

Ilona névnap

26°
+33
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

1 órája

A PEAC határtalan lelkesedése szárnyalta túl a PMFC-t

Címkék#PMFC#PTE-PEAC#Molnár Gábor#vas lászló

Döntetlent ért el a labdarúgó NB III. 4. fordulójában a PTE-PEAC a PMFC ellen, s a két szakvezető nyilatkozatából egyértelműen kiviláglik, mit éreztek a döntő faktornak.

Kvanduk Bence

Tökéletesen választotta meg a stratégiáját a PTE-PEAC a PMFC ellen. Mélyen védekezve, a passz sávokat folyamatosan lezárva megfojtotta a vendége támadójátékát, s egy-egy veszélyes kontrájában még a gól is benne volt. Végül egyik háló sem rezdült, de a pontszerzés szinte győzelemmel felérő elégedettséget szabadított fel az egyetemiekből.

Enczék (fehérben) elkapták Jásperék (PMFC) grabancát
Enczék (fehérben) elkapták Jásperék (PMFC) grabancát
Fotó: Löffler Péter

– Határtalan lelkesedéssel álltunk bele ebbe a meccsbe is, mint ahogy a legutóbbi találkozó kivételével idén eddig mindig – értékelt a találkozót követően Molnár Gábor, a PEAC vezetőedzője. – Tudtuk, hogy csak akkor lesz esélyünk pont-pontok szerzésére, ha mindenki a maximumot adja magából. Jól sült el a szerkezet váltás, amit a héten gyakoroltunk. Rendezettek, szervezettek tudtunk maradni a mérkőzés folyamán végig, ha valaki hibázott a társa kisegítette. Véleményem szerint ez volt a kulcsa a pontszerzésnek. Sokat dolgozott, nagyot küzdött a csapat. Ha legutóbb kritikus hangot ütöttem meg a fiúkkal szemben, akkor úgy illik, hogy egy ilyen teljesítmény után csakis a dicséret hangján szólhatok. Alázatból, küzdeni tudásból jelesre vizsgáztak a fiaim. Kiadtak magukból mindent.

A PMFC-nél egészen másképp élték meg az eredményt

A PMFC mindeközben csalódásként élhette meg az elveszített két pontot, hiszen így már négy pont a hátránya a hibátlan Nagykanizsával és Ferencváros II-vel szemben. Ráadásul sokat dolgozott azért, hogy betaláljon, de egyszerűen nem találta meg a rést a hazaiak védelmén.

– Gratulálok a PTE-PEAC csapatának! Ezen a mérkőzésen jobban akarták a pontot, mint mi – fogalmazott jóval szűkszavúbban a piros-feketék mestere, Vas László.

A két együttes a Magyar Kupában szerepel majd szombaton. A PMFC Nagyatádra utazik, míg a PEAC a Lajoskomárom vendége lesz.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu