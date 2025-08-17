28 perce
Pontot mentett a Misleny a Soroksár ellen
Fotó: Kovács Liliána
Fel tudott állni a labdarúgó NB II. 4. fordulójában a Soroksár ellen a HR-Rent Kozármisleny. Kundrák találatára a második játékrészben Lengyel íveléséből válaszolt Babinszky, aki fejjel vette be a vendégek hálóját.
HR-RENT KOZÁRMISLENY–SOROKSÁR SC 1–1 (0–1)
Labdarúgó NB II., 4. forduló. Kozármisleny, 600 néző. Vezette: Papp Ádám (Király Zsolt, Kulman Tamás)
KOZÁRMISLENY: Lékai – Lengyel N., Horváth D., Gajág, Turi (Nahirnij Artem, 82.) – Kozics, Dóra D. – Szalka D. (Pesti, 71.), Máté Cs. (Bakó, 59.), Babinszky – Jelena (Kócs-Washburn, 71.). Vezetőedző: Pinezits Máté
SOROKSÁR: Radnóti – Nagy O. (Lukács D., 67.), Könczey M., Kékesi, Horváth K. – Vass Á., Madarász – Kundrák (Korozmán, 82.), Köböl, Gálfi – Lovrencsics B. Vezetőedző: Lipcsei Péter
Gólszerzők: Babinszky (59.) illetve Kundrák (19.)