augusztus 17., vasárnap

Jácint névnap

23°
+37
+20
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

28 perce

Pontot mentett a Misleny a Soroksár ellen

Címkék#NB II#labdarúgás#HR-Rent Kozármisleny

Bama.hu
Pontot mentett a Misleny a Soroksár ellen

Fotó: Kovács Liliána

Fel tudott állni a labdarúgó NB II. 4. fordulójában a Soroksár ellen a HR-Rent Kozármisleny. Kundrák találatára a második játékrészben Lengyel íveléséből válaszolt Babinszky, aki fejjel vette be a vendégek hálóját.

HR-RENT KOZÁRMISLENY–SOROKSÁR SC  1–1 (0–1)

Labdarúgó NB II., 4. forduló. Kozármisleny, 600 néző. Vezette: Papp Ádám (Király Zsolt, Kulman Tamás)
KOZÁRMISLENY: Lékai – Lengyel N., Horváth D., Gajág, Turi (Nahirnij Artem, 82.) – Kozics, Dóra D. – Szalka D. (Pesti, 71.), Máté Cs. (Bakó, 59.), Babinszky – Jelena (Kócs-Washburn, 71.). Vezetőedző: Pinezits Máté
SOROKSÁR: Radnóti – Nagy O. (Lukács D., 67.), Könczey M., Kékesi, Horváth K. – Vass Á., Madarász – Kundrák (Korozmán, 82.), Köböl, Gálfi – Lovrencsics B. Vezetőedző: Lipcsei Péter
Gólszerzők: Babinszky (59.) illetve Kundrák (19.)

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu