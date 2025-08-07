Profi szerződést írt alá a PMFC tehetsége

Igyekszik megtartani értékeit a PMFC női labdarúgócsapata is, s így fiatal tehetségeinek is kész profi szerződést adni. Így tett a három esztendeje a klub kötelékében nevelkedő, s már az élvonalban is bemutatkozó Máté Nóra esetében is, aki 17 évesen szignózhatta első kontraktusát. „Nagyon boldog vagyok, hiszen ez egy újabb fontos mérföldkő az életemben és egyúttal a labdarúgó pályafutásomban is. A hosszú évek kitartó munkája most meghozta a gyümölcsét, amit óriási megtiszteltetésként élek meg. Végtelenül hálás vagyok a PMFC-nek, az edzőimnek, a csapattársaimnak és természetesen a családomnak is” – fogalmazott a klub felületein.