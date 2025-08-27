augusztus 27., szerda

Vízilabda

38 perce

Egyértelmű a cél: nem akarnak számolgatni, meg akarják nyeri a ligát

Címkék#PVSK#vízilabdacsapat#OB I / B

Puskás Patrik

Augusztus 27-én délelőtt sajtótájékoztatót tartott a PVSK-Füszért vízilabdacsapata, ahol sok fontos dologról esett szó a hamarosan rajtoló szezon kapcsán. A sajtóeseményen részt vett Czerpán István, a PVSK elnöke, Máté János, a PSN Zrt. – Pécsi Sportiskola vezérigazgatója, De De Blasio Antonio, a PVSK-Mecsek Füszért szakosztályelnöke, De Blasio Domenico, a PVSK-Mecsek Füszért szakosztályvezetője, s végül Rakonjac Zlatko a klub vezetőedzője.

pvsk, vízilabda
Egyértelmű célitűzése megnyeri az OB I/B-t a PVSK csapatának
Fotó: Török János

 

A résztvevők kiemelték az anyagi dolgok kapcsán, hogy továbbra sem fog a legtehetősebb alakulatok közé tartozni a Vasút, de névadó szponzora továbbra is megmaradt. Ez abból a szempontból is fontos, mert a bajnoki lebonyolítás változott, s az OB I/B első két helyezett gárdája márciustól az első osztály alsóházával csaphat majd össze. Ha a Vasút ide eljut tavaszra – ami egyértelmű célkitűzése a csapatnak – akkor lehet lehetősége légiósokkal megerősíteni keretét, mivel az OB I/B-ben nem szerepelhet náluk egy sem. Természetesen ez több tényezős egyenlet még addig, melyet befolyásolhatnak az anyagi dolgok, illetve a medencében mutatott játék. Az alsóházi küzdelmek pedig számukra a feljutásról dönthetnek majd. Kihangsúlyozták a vezetők azt is, hogy mennyire fontos a csapat életében az utánpótlás kérdésköre, s a jövőben is szeretnének megannyi pécsi fiatal játékosnak bizalmat szavazni.

Domenico De Blasio, a PVSK szakosztályvezetője ennek kapcsán több ismeretlen, új kérdésre is felhívta a figyelmet: 

– Az új bajnoki lebonyolítás mellett, szabályváltozások is történtek a vízilabda sportágon belül. Csökkent a játéktér, 30 m helyett, ezentúl 25 méteres pályán küzdenek majd a csapatok. Rövidítették emellett két másodperccel a támadóidőket, illetve a kiállítások miatti emberelőnyök, vagy hátrányok idejét. Ezek mind azt fogják okozni, hogy a kvázi pihenő zónák megszűnnek, sokkal dinamikusabb, gyorsabb lesz a játék. Valószínűleg ennek következtében több gólos meccseket láthatnak majd a szurkolók, s egy jól lövő játékosnak, akár a félpálya is lövő táv lehet ezentúl. 

Zlatko Rakonjac vezetőedző is egyet értett mindenkivel abban, hogy a szeptember 13-án rajtoló OB I/B-ben az első hely megszerzése a csapat célja, s ehhez elég erősnek érzi keretét, amelyben rengeteg pécsi fiatal bizonyíthat majd. Ő azt emelte ki emellett a hamarosan rajtoló szezon kapcsán, hogy számukra ismeretlen mezőny ellen ugrik majd medencébe csapata, valamint, hogy szerinte a megváltozott szabályok miatt még fontosabb szerepe lehet a kapusok jó teljesítményének. Annyi biztos, hogy most hétvégén Magyar Kupa meccsek várnak a pólósokra, amely jó erőpróba lehet az újjáépült Vasútnak, s az idei szezonnak tényleges esélyekkel vághat neki az együttes.

