3 órája
Volt, amikor a Madison Square Gardenhez hasonlították a pécsi katlant
Valamikor klasszisok a New York-i Madison Square Gardenhez hasonlították a pécsi sportcsarnokot, de már minden más, minden megváltozott. a mostani pécsi csapat ma nem olyan erős, hogy tömegeket mozdítson meg, mondta többek közt a PVSK női kosárcsapatának korábbi ügyvezetője Rózsa Gábor, aki Rátgéber László mellett főszereplője volt az emelkedésnek.
Rózsa Gábort elvakították a sikerek
Fotó: Lantos Gábor
Hosszú interjút adott a Magyar Nemzetnek Rózsa Gábor, aki az 1993 és 2010 között felfoghatatlan kosárlabdalázat terjesztő pécsi női kosárlabdacsapat ügyvezetője volt. Elsőként megerősíti, hogy Diana Taurasi tényleg azt mondta, a pécsi sportcsarnok olyan, mint a Madison Square Garden New Yorkban. Majd kitért arra is, hogy Rátgéber László irányította csapat mellett elhitték, hogy az az állapot örökké tart majd.
– Ma már tudom, hiba volt ez, mert elvakítottak bennünket a sikerek – idézi a korábbi vezetőt a lap. – A racionalitás kiköltözött az ember agyából. Mindezt el is hitettük egymással. A női kosárlabda Pécsett akkor kultikus dolog lett. Sokan ezt egyedül Rátgéber Lászlónak tulajdonítják. Részben van igazuk, mert az első pécsi bajnoki aranyat Vertetics István vezetésével nyerte meg a csapat, s ne feledkezzünk meg Fűzy Ákos személyéről sem. Plusz ennek a csodának a kiteljesedéséhez azért a játékosok is kellettek. Balázs Hajnalka, Horváth Judit, Jolanta Vilutitye, Sztojkovics Éva, s a többiek.
Mai szemmel nézve abnormális hangulatban teltek a napjaink, hónapjaink. Rátgéber érkezésével sok minden megváltozott, mert a hazai eredmények mellett a nemzetközi sikerek sem kerülték el a Pécset.
Fájó véget ért a Rátgéber László nevével fémjelzett korszak
A pénz, s mellette a sikerek azonban idővel elapadtak, aminek a végén bekövetkezett a szakadás is, s a PINKK-Pécsi 424-re, valamint a PEAC -Pécs együttesére bomlott fel a klub.
– Az én életem nem szólt másról, csak a támogatások gyűjtéséről. Ráadásul, ahogy jöttek a hazai és nemzetközi sikerek, úgy nőtt nagyobbra az étvágy, amivel anyagilag már nem lehetett lépést tartani. Senki se feledje, hogy ebben az időben még nem létezett a TAO-támogatás. Fűzy Ákos 2010-ben úgy ment el, hogy azt a bajnokságot még megnyerte. De mai ésszel felfoghatatlan, hogy egy ennyire sikeres csapat milyen könnyen jutott az ebek harmincadjára. A város is hol támogatott bennünket, hol nem. A világ és az ország is a gazdasági válságban szenvedett, mi sem tudtunk támogatókat találni. A cégek és a döntéshozók úgy voltak vele, hogy úgyis ott a sok néző, a rengeteg bérletes, mit sírunk mi azért, hogy adjanak nekünk pénzt – magyarázta a háttérben történteket. – Hajszoltuk az eredményeket, a realitáson felül költekeztünk egy ideig. 2007-ben ezt felismerve jelentős nadrágszíjhúzás következett.
Oda jutottunk, hogy már Rátgéber László anyagi elképzeléseit, a csapatra vonatkozó sztárigazolásokat sem tudtuk teljesíteni, ezért Laci 2008-ban elhagyta Pécset. Alulról kezdtünk építkezni, sokkal kisebb költségvetéssel. Ezt megsínylette a csapat. A következő szezonban a Szeged megvert bennünket az elődöntőben, ez akkor felfoghatatlan kudarcnak számított. A város vezetői ekkor megijedtek, s azt kérték, hozzuk vissza Rátgébert. De már ezt sem tudtuk vállalni – folytatta.
Elcsúszott a fókusz
Később a magyar válogatott, s a női kosárlabda jelenlegi helyzetéről is szót ejtett. Emellett a jelezte, hiányolja a tévé-közvetítéseket a meccsekről, így például nem értette, miért nem közvetítették nyáron a magyar tévék az Universiadét, ahol a bronzéremért játszottak a magyarok. Helyette „két és fél órán át szinkrontoronyugrást adtak, ahol egy szál magyar nem szerepelt még soha.” Valahol ezzel is magyarázta azt, hogy ma már nincs olyan hangulat Pécsett se a kosárlabdacsapatok környezetében, mint volt az az igazán nagy sikerek alatt.
– Más lett a fókusz számukra vagy Budapestre költöztek. Az akkori törzsszurkolók édesapák és édesanyák lettek. Volt egy korosztály, akinek hosszú éveken át az jelentette az életét, hogy a pécsi kosármeccsekre járhattak. Már csütörtöktől erre készültek. Százak. Ezrek. Ma már nem. Minden megváltozott. A mostani pécsi csapat ma nem olyan erős, hogy tömegeket mozdítson meg. Ugyanakkor azt is elismerem, hogy az sem volt normális, ami a mi időnkben zajlott. Hogy budapesti újságírók rajtam kérték számon, miért olyan kevés a sajtóhely. Hogy mindenki Pécsre akart jönni kosárlabdát nézni. Hogy a játékosok a szurkolók személyi igazolványába adtak aláírásokat. Ez nem mese, ez megtörtént. Ott voltam, láttam, átéltem – fogalmazott.
Emellett hangsúlyozta: Iványi Dalmának ma szobra kellene legyen a baranyai székhelyen.
A teljes interjú elolvasható a Magyar Nemzet weboldalán.