Volt, amikor a Madison Square Gardenhez hasonlították a pécsi katlant

Hosszú interjút adott a Magyar Nemzetnek Rózsa Gábor, aki az 1993 és 2010 között felfoghatatlan kosárlabdalázat terjesztő pécsi női kosárlabdacsapat ügyvezetője volt. Elsőként megerősíti, hogy Diana Taurasi tényleg azt mondta, a pécsi sportcsarnok olyan, mint a Madison Square Garden New Yorkban. Majd kitért arra is, hogy Rátgéber László irányította csapat mellett elhitték, hogy az az állapot örökké tart majd.

Rózsa Gábor Rátgéber László mellett Fűzy Ákosról sem feledkezett meg

Fotó: Laufer László

– Ma már tudom, hiba volt ez, mert elvakítottak bennünket a sikerek – idézi a korábbi vezetőt a lap. – A racionalitás kiköltözött az ember agyából. Mindezt el is hitettük egymással. A női kosárlabda Pécsett akkor kultikus dolog lett. Sokan ezt egyedül Rátgéber Lászlónak tulajdonítják. Részben van igazuk, mert az első pécsi bajnoki aranyat Vertetics István vezetésével nyerte meg a csapat, s ne feledkezzünk meg Fűzy Ákos személyéről sem. Plusz ennek a csodának a kiteljesedéséhez azért a játékosok is kellettek. Balázs Hajnalka, Horváth Judit, Jolanta Vilutitye, Sztojkovics Éva, s a többiek.

Mai szemmel nézve abnormális hangulatban teltek a napjaink, hónapjaink. Rátgéber érkezésével sok minden megváltozott, mert a hazai eredmények mellett a nemzetközi sikerek sem kerülték el a Pécset.

Fájó véget ért a Rátgéber László nevével fémjelzett korszak

A pénz, s mellette a sikerek azonban idővel elapadtak, aminek a végén bekövetkezett a szakadás is, s a PINKK-Pécsi 424-re, valamint a PEAC -Pécs együttesére bomlott fel a klub.

– Az én életem nem szólt másról, csak a támogatások gyűjtéséről. Ráadásul, ahogy jöttek a hazai és nemzetközi sikerek, úgy nőtt nagyobbra az étvágy, amivel anyagilag már nem lehetett lépést tartani. Senki se feledje, hogy ebben az időben még nem létezett a TAO-támogatás. Fűzy Ákos 2010-ben úgy ment el, hogy azt a bajnokságot még megnyerte. De mai ésszel felfoghatatlan, hogy egy ennyire sikeres csapat milyen könnyen jutott az ebek harmincadjára. A város is hol támogatott bennünket, hol nem. A világ és az ország is a gazdasági válságban szenvedett, mi sem tudtunk támogatókat találni. A cégek és a döntéshozók úgy voltak vele, hogy úgyis ott a sok néző, a rengeteg bérletes, mit sírunk mi azért, hogy adjanak nekünk pénzt – magyarázta a háttérben történteket. – Hajszoltuk az eredményeket, a realitáson felül költekeztünk egy ideig. 2007-ben ezt felismerve jelentős nadrágszíjhúzás következett.

Oda jutottunk, hogy már Rátgéber László anyagi elképzeléseit, a csapatra vonatkozó sztárigazolásokat sem tudtuk teljesíteni, ezért Laci 2008-ban elhagyta Pécset. Alulról kezdtünk építkezni, sokkal kisebb költségvetéssel. Ezt megsínylette a csapat. A következő szezonban a Szeged megvert bennünket az elődöntőben, ez akkor felfoghatatlan kudarcnak számított. A város vezetői ekkor megijedtek, s azt kérték, hozzuk vissza Rátgébert. De már ezt sem tudtuk vállalni – folytatta.

Elcsúszott a fókusz

Később a magyar válogatott, s a női kosárlabda jelenlegi helyzetéről is szót ejtett. Emellett a jelezte, hiányolja a tévé-közvetítéseket a meccsekről, így például nem értette, miért nem közvetítették nyáron a magyar tévék az Universiadét, ahol a bronzéremért játszottak a magyarok. Helyette „két és fél órán át szinkrontoronyugrást adtak, ahol egy szál magyar nem szerepelt még soha.” Valahol ezzel is magyarázta azt, hogy ma már nincs olyan hangulat Pécsett se a kosárlabdacsapatok környezetében, mint volt az az igazán nagy sikerek alatt.