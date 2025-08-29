Régiós rangadót rendeznek a PMFC Stadionban

Jól rajtolt a Simple Női Ligában a PMFC labdarúgócsapata, de az NB I. 2 fordulója hasonlóan komoly kihívás elé állítja az együttest. Az Újpest elleni sikert követően ugyanis a régión belüli riválissal, a Szekszárddal szemben kell bizonyítania a piros-feketéknek szombaton 16.30-tól.

A vendégeknek a 3–0-s első fordulós vereséget követően különösen nagy értéke lehetne a Pécsen begyűjthető pontoknak, így extra motivációval érkeznek majd.

– Az első fordulós bravúr után a lányok egész héten rendkívül motiváltan dolgoztak. A stáb segítségével igyekeztünk kijavítani a hibáinkat, így bizakodva várjuk a Szekszárd elleni mérkőzést. Ellenfelünket egy nagyon jó, masszív csapatnak tartom, amelyet kiváló edző irányít. Fontos hangsúlyozni, hogy ebben az idényben minden egyes pontnak hatalmas jelentősége van. Ha bátran merünk futballozni, könnyebben megszoríthatjuk őket – nyilatkozta Bolboaca Augustin vezetőedző a klub honlapján.