augusztus 29., péntek

BeatrixErna névnap

34°
+35
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

1 órája

Régiós rangadót rendeznek a PMFC Stadionban

Címkék#NB I#labdarúgás#PMFC

Bama.hu
Régiós rangadót rendeznek a PMFC Stadionban

Forrás: pmfc.hu

Jól rajtolt a Simple Női Ligában a PMFC labdarúgócsapata, de az NB I. 2 fordulója hasonlóan komoly kihívás elé állítja az együttest. Az Újpest elleni sikert követően ugyanis a régión belüli riválissal, a Szekszárddal szemben kell bizonyítania a piros-feketéknek szombaton 16.30-tól.

A vendégeknek a 3–0-s első fordulós vereséget követően különösen nagy értéke lehetne a Pécsen begyűjthető pontoknak, így extra motivációval érkeznek majd.

– Az első fordulós bravúr után a lányok egész héten rendkívül motiváltan dolgoztak. A stáb segítségével igyekeztünk kijavítani a hibáinkat, így bizakodva várjuk a Szekszárd elleni mérkőzést. Ellenfelünket egy nagyon jó, masszív csapatnak tartom, amelyet kiváló edző irányít. Fontos hangsúlyozni, hogy ebben az idényben minden egyes pontnak hatalmas jelentősége van. Ha bátran merünk futballozni, könnyebben megszoríthatjuk őket – nyilatkozta Bolboaca Augustin vezetőedző a klub honlapján.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu