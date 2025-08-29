augusztus 29., péntek

BeatrixErna névnap

34°
+35
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Spartan

3 órája

Remekeltek a testvérvárosban rendezett Eb-n: pécsi sikerek Finnországban

Címkék#Szabó Alexandra#Finnországban#Borsodi Tünde#Esztergomi Zsófia

Augusztus 23-án Pécs testvérvárosában, a finnországi Lahtiban Spartan Európa-bajnokságot rendeztek, Ahová 42 országból érkeztek versenyzők.

Puskás Patrik

Eb-n szerepelt a Spartan Training Group Pécs csapatának három kiválósága. Nem is akármilyen eredményeket értek el a sportolók, Borsodi Tünde hatodik lett, Szabó Alexandra harmadik, míg Esztergomi Zsófia második helyezéssel térhetett haza. A 21 km hosszú pályán két alkalommal kellett úsznia a versenyzőknek utóbbi esetben egy farönköt is cipelve 200 méteren át, de kellett sísáncot is mászniuk a résztvevőknek, s a 37 akadály között.

Marossy Gergely vezetőedző: – Három hónap speciális felkészülés után, a három legjobb formában lévő versenyzőmmel érkeztünk a viadalra. Fontos leszögezni, hogy a versenyen céltudatos amatőr versenyzők szerepeltek, van aki egyetem, vagy munka, vagy család mellett csinálta végig. Nagy szeretettel fogadtak minket Lahtiban, s egy kifejezetten gyors pályán vehettek részt a versenyzők, kemény akadályokkal, amikbe sokan belehibáztak. Nekünk két dobogós hellyel sikerült zárnunk az Eb-t, nagyon büszke vagyok a versenyzőimre.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu