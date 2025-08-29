Remekeltek a testvérvárosban rendezett Eb-n: pécsi sikerek Finnországban

Eb-n szerepelt a Spartan Training Group Pécs csapatának három kiválósága. Nem is akármilyen eredményeket értek el a sportolók, Borsodi Tünde hatodik lett, Szabó Alexandra harmadik, míg Esztergomi Zsófia második helyezéssel térhetett haza. A 21 km hosszú pályán két alkalommal kellett úsznia a versenyzőknek utóbbi esetben egy farönköt is cipelve 200 méteren át, de kellett sísáncot is mászniuk a résztvevőknek, s a 37 akadály között.

Marossy Gergely vezetőedző: – Három hónap speciális felkészülés után, a három legjobb formában lévő versenyzőmmel érkeztünk a viadalra. Fontos leszögezni, hogy a versenyen céltudatos amatőr versenyzők szerepeltek, van aki egyetem, vagy munka, vagy család mellett csinálta végig. Nagy szeretettel fogadtak minket Lahtiban, s egy kifejezetten gyors pályán vehettek részt a versenyzők, kemény akadályokkal, amikbe sokan belehibáztak. Nekünk két dobogós hellyel sikerült zárnunk az Eb-t, nagyon büszke vagyok a versenyzőimre.