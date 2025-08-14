augusztus 14., csütörtök

Marcell névnap

33°
+38
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kézilabda

2 órája

Rendkívül hasznos túrát tett Horvátországban a Bányász

Címkék#Carbonex-Komló#Melnicsuk#Jerkovics

Kvanduk Bence

Külföldre utazott a Carbonex-Komló, hogy folytassa a felkészülést az NB I. kihívásaira. A horvát bajnokság 8. helyezettjének otthonában utazott a Bányász, hogy szerdán este megütközzön az Eszékkel. A mérkőzésen végig vezettek Zennadiék, s így megszerezték a győzelmet a felkészülés korai szakaszában lévő házigazdákkal szemben.

A bajnokság rajtja már nincs is olyan messze, szeptember 4-én játssza majd első bajnokiját a gárda.

RK Osijek (horvát)–Carbonex-Komló 25–31 (14–16)
Férfi kézilabda felkészülési mérkőzés. Eszék, Zrinjevac Sportcsarnok. 
KOMLÓ: Vyunik (10 védés) – Urbán 1, Váczi 4, Zennadi 7, Jerkovics 1, Melnicsuk 7 (5), Menyhárt 4. Csere: Ágoston (kapus – 9 védés), Borsos 1, Varga Sz., Ág 1, Balogh N., Szöllősi 3, Ács, Gulyás 2 (2), Pauló. Vezetőedző: György László.
György László, a Komló vezetőedzője: – Nagyon hasznos, nagy tempójú mérkőzést játszottunk, ami a felkészülést kiválóan szolgálta.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu