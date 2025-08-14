Rendkívül hasznos túrát tett Horvátországban a Bányász

Külföldre utazott a Carbonex-Komló, hogy folytassa a felkészülést az NB I. kihívásaira. A horvát bajnokság 8. helyezettjének otthonában utazott a Bányász, hogy szerdán este megütközzön az Eszékkel. A mérkőzésen végig vezettek Zennadiék, s így megszerezték a győzelmet a felkészülés korai szakaszában lévő házigazdákkal szemben.

A bajnokság rajtja már nincs is olyan messze, szeptember 4-én játssza majd első bajnokiját a gárda.

RK Osijek (horvát)–Carbonex-Komló 25–31 (14–16)

Férfi kézilabda felkészülési mérkőzés. Eszék, Zrinjevac Sportcsarnok.

KOMLÓ: Vyunik (10 védés) – Urbán 1, Váczi 4, Zennadi 7, Jerkovics 1, Melnicsuk 7 (5), Menyhárt 4. Csere: Ágoston (kapus – 9 védés), Borsos 1, Varga Sz., Ág 1, Balogh N., Szöllősi 3, Ács, Gulyás 2 (2), Pauló. Vezetőedző: György László.

György László, a Komló vezetőedzője: – Nagyon hasznos, nagy tempójú mérkőzést játszottunk, ami a felkészülést kiválóan szolgálta.