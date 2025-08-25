augusztus 25., hétfő

LajosPatrícia névnap

24°
+25
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

1 órája

Rendkívüli: túszul ejtették a sportpályánál, gőzerővel keresik!

Címkék#PVSK#meccslabda#Nagykanizsa

Bama.hu

A PVSK női labdarúgócsapata hétvégén játszotta hazai pályán első idei tétmeccsét, ahol egy teljesen átalakult kerettel 2–0-ás vereséget szenvedett a Nagykanizsa ellen. A meccs kapcsán azonban nem csak a bizakodásra okot adó játék, vagy az átalakult keret ad beszédtémát, hanem egy eltűnt meccslabda is.

Gyimesi András vezetőedző facebook posztjában kérte a megtalálókat, hogy juttassák vissza az együttesnek a labdát, mivel annak nem csak eszmei értéke, de vételára is nagy volt. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu